Володин заявил о попытках демократов оправдать грядущее поражение на выборах за счет России
Партия демократов понимает, что проиграет на выборах в конгресс США, которые состоятся уже 8 ноября, а потому обвиняет Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. Такое заявление сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Новые обвинения — попытка демократов США оправдать своё поражение на выборах в Конгресс, которые состоятся завтра», — написал Володин в своем Telegram-канале.
По его мнению, «у Байдена все плохо», а демократы «из последних сил цепляются за власть». Володин напомнил, что те же обвинения от Вашингтона в адрес Москвы звучали в 2016 г., когда президентские выборы выиграл Дональд Трамп. Спикер Госдумы предрек партии Байдена потерю большинства как в сенате, так и в палате представителей, заявив, что американцы не голосуют за демократов «только из-за проблем, созданных по их вине».
Володин также подчеркнул, что Россия не вмешивается во внутренние дела других государств и не позволяет предпринимать аналогичные шаги в отношении РФ.
6 ноября The New York Times сообщила, что Россия якобы начала кампанию по вмешательству в выборы в конгресс США. По данным газеты, в соцсетях активизировались боты и тролли. Цель кампании — ослабить поддержку Украины, писала NYT.
8 ноября 2022 г. состоятся промежуточные выборы в конгресс США, на которых переизберут весь состав палаты представителей и треть сената. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Вашингтон будет и дальше помогать Украине вне зависимости от итогов голосования.
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