Володин заявил о попытках демократов оправдать грядущее поражение на выборах за счет России

По его мнению, «у Байдена все плохо», а демократы «из последних сил цепляются за власть». Володин напомнил, что те же обвинения от Вашингтона в адрес Москвы звучали в 2016 г., когда президентские выборы выиграл Дональд Трамп. Спикер Госдумы предрек партии Байдена потерю большинства как в сенате, так и в палате представителей, заявив, что американцы не голосуют за демократов «только из-за проблем, созданных по их вине».