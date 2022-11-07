Газета
Политика

Володин заявил о попытках демократов оправдать грядущее поражение на выборах за счет России

Ведомости

Партия демократов понимает, что проиграет на выборах в конгресс США, которые состоятся уже 8 ноября, а потому обвиняет Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. Такое заявление сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Новые обвинения — попытка демократов США оправдать своё поражение на выборах в Конгресс, которые состоятся завтра», — написал Володин в своем Telegram-канале.

По его мнению, «у Байдена все плохо», а демократы «из последних сил цепляются за власть». Володин напомнил, что те же обвинения от Вашингтона в адрес Москвы звучали в 2016 г., когда президентские выборы выиграл Дональд Трамп. Спикер Госдумы предрек партии Байдена потерю большинства как в сенате, так и в палате представителей, заявив, что американцы не голосуют за демократов «только из-за проблем, созданных по их вине».

Володин также подчеркнул, что Россия не вмешивается во внутренние дела других государств и не позволяет предпринимать аналогичные шаги в отношении РФ.

6 ноября The New York Times сообщила, что Россия якобы начала кампанию по вмешательству в выборы в конгресс США. По данным газеты, в соцсетях активизировались боты и тролли. Цель кампании — ослабить поддержку Украины, писала NYT.

8 ноября 2022 г. состоятся промежуточные выборы в конгресс США, на которых переизберут весь состав палаты представителей и треть сената. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Вашингтон будет и дальше помогать Украине вне зависимости от итогов голосования.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных