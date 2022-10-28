В НАТО заявили, что США будут помогать Украине вне зависимости от итогов выборов в конгресс

Ранее аналогичную точку зрения выразил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью канадскому телеканалу CBS. «Никто не может предсказать будущее, но на основании того, что мы до сих пор наблюдали, я думаю, что поддержка имеется, она непоколебима и является двухпартийной», — заявил он.