В НАТО заявили, что США будут помогать Украине вне зависимости от итогов выборов в конгресс
Результаты промежуточных выборов в конгресс США не повлияют на позицию страны по Украине, даже в случае победы республиканцев Вашингтон продолжит оказывать поддержку Киеву. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Politico.
«Я уверен, что и после промежуточных выборов в конгресс в палате представителей и в сенате сохранится явное большинство за продолжение масштабной поддержки Украины», — сказал Столтенберг.
Ранее аналогичную точку зрения выразил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью канадскому телеканалу CBS. «Никто не может предсказать будущее, но на основании того, что мы до сих пор наблюдали, я думаю, что поддержка имеется, она непоколебима и является двухпартийной», — заявил он.
8 ноября 2022 г. состоятся промежуточные выборы в конгресс США, на которых переизберут весь состав палаты представителей и треть сената.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.
В ответ западные страны ввели масштабные санкции против России и стали оказывать военную помощь Украине. При этом российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву. Еще в апреле Москва направила всем странам, включая США, ноту протеста из-за военной помощи Украине.
В начале октября президент США Джо Байден сообщил о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму $625 млн. После ракетных ударов России по инфраструктуре Украины в Белом доме подчеркнули, что продолжат оказывать Украине поддержку «столько, сколько потребуется». По данным официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, военная помощь Украине уже составила $42,3 млрд, из них $28,3 млрд приходятся на США.
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