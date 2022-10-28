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Политика

В НАТО заявили, что США будут помогать Украине вне зависимости от итогов выборов в конгресс

Ведомости

Результаты промежуточных выборов в конгресс США не повлияют на позицию страны по Украине, даже в случае победы республиканцев Вашингтон продолжит оказывать поддержку Киеву. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Politico.

«Я уверен, что и после промежуточных выборов в конгресс в палате представителей и в сенате сохранится явное большинство за продолжение масштабной поддержки Украины», — сказал Столтенберг.

Ранее аналогичную точку зрения выразил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью канадскому телеканалу CBS. «Никто не может предсказать будущее, но на основании того, что мы до сих пор наблюдали, я думаю, что поддержка имеется, она непоколебима и является двухпартийной», — заявил он. 

8 ноября 2022 г. состоятся промежуточные выборы в конгресс США, на которых переизберут весь состав палаты представителей и треть сената.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.

В ответ западные страны ввели масштабные санкции против России и стали оказывать военную помощь Украине. При этом российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву. Еще в апреле Москва направила всем странам, включая США, ноту протеста из-за военной помощи Украине.

В начале октября президент США Джо Байден сообщил о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму $625 млн. После ракетных ударов России по инфраструктуре Украины в Белом доме подчеркнули, что продолжат оказывать Украине поддержку «столько, сколько потребуется». По данным официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, военная помощь Украине уже составила $42,3 млрд, из них $28,3 млрд приходятся на США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных