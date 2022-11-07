Украинский пленный раскрыл планы Киева по внедрению диверсантов в Россию
Власти Украины планировали забросить диверсантов в три российских региона для организации диверсий на объектах инфраструктуры, сообщил взятый в плен военнослужащий 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ Павел Ткачук.
«Целью было захождение в близлежащие населенные пункты около территории Украины на военной технике с российскими опознавательными знаками», — пояснил Ткачук (цитата по «РИА Новости»). По его словам, речь идет о подготовке терактов в Курской, Брянской и Белгородской областях.
В конце октября сотрудники ФСБ задержали четырех сторонников украинских националистов в Ставропольском крае. Уточняется, что они готовили теракт на административном объекте. В ведомстве сообщили об изъятии огнестрельного оружия, готовых взрывных устройств и компонентов для изготовления новых, а также методической литературы по организации массовых беспорядков.
19 октября по указу президента РФ Владимира Путина был введен средний уровень реагирования в восьми приграничных регионах, в том числе в Крыму, Севастополе, Белгородской и Курской областях. Во всех остальных регионах России действует режим базовой готовности. При этом в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях ввели военное положение.
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