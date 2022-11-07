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Украинский пленный раскрыл планы Киева по внедрению диверсантов в Россию

Ведомости

Власти Украины планировали забросить диверсантов в три российских региона для организации диверсий на объектах инфраструктуры, сообщил взятый в плен военнослужащий 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ Павел Ткачук.

«Целью было захождение в близлежащие населенные пункты около территории Украины на военной технике с российскими опознавательными знаками», — пояснил Ткачук (цитата по «РИА Новости»). По его словам, речь идет о подготовке терактов в Курской, Брянской и Белгородской областях.

В конце октября сотрудники ФСБ задержали четырех сторонников украинских националистов в Ставропольском крае. Уточняется, что они готовили теракт на административном объекте. В ведомстве сообщили об изъятии огнестрельного оружия, готовых взрывных устройств и компонентов для изготовления новых, а также методической литературы по организации массовых беспорядков.

19 октября по указу президента РФ Владимира Путина был введен средний уровень реагирования в восьми приграничных регионах, в том числе в Крыму, Севастополе, Белгородской и Курской областях. Во всех остальных регионах России действует режим базовой готовности. При этом в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях ввели военное положение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных