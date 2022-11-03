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Россия передала послу Британии доказательства связи с атакой на Черноморский флот

Ведомости

Российская сторона предоставила послу Великобритании в Москве Деборе Броннерт доказательства причастности Лондона к атаке на корабли Черноморского флота, которая произошла 29 октября. Об этом посол РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келин рассказал в интервью телеканалу Sky News. 

«Свидетельства участия британских специальных сил в подготовке акций против флота в Севастополе были переданы британскому послу сегодня утром, а также британскому военному атташе. У нас есть подробные факты, которые были переданы», — сказал Келин. 

По словам российского посла, доказательства будут опубликованы «очень скоро». Он допустил, что это может произойти сегодня или завтра. Келин указал на глубокую вовлеченность Великобритании в конфликт. Он добавил, что в связи с этим «ситуация становится все более опасной».

3 ноября МИД России выразил протест британскому послу Деборе Броннерт из-за причастности Великобритании к атаке на корабли Черноморского флота. В российской дипмиссии отметили, что послу были представлены «конкретные факты такой активности». МИД РФ предупредил о возможной эскалации ситуации из-за подобных действий Британии и потребовал незамедлительно прекратить провокации. 

29 октября в Минобороны сообщили, что корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на рейде в Севастополе, были атакованы с украинской стороны беспилотниками. По данным ведомства, к атаке на корабли Черноморского флота и гражданские суда причастна Великобритания. 

1 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у России есть данные о причастности Великобритании к диверсиям на «Северных потоках» и атаке на корабли Черноморского флота. Он подчеркнул, что Москва не оставит без ответа действия Соединенного Королевства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных