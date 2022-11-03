Россия передала послу Британии доказательства связи с атакой на Черноморский флот

По словам российского посла, доказательства будут опубликованы «очень скоро». Он допустил, что это может произойти сегодня или завтра. Келин указал на глубокую вовлеченность Великобритании в конфликт. Он добавил, что в связи с этим «ситуация становится все более опасной».