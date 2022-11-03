Россия передала послу Британии доказательства связи с атакой на Черноморский флот
Российская сторона предоставила послу Великобритании в Москве Деборе Броннерт доказательства причастности Лондона к атаке на корабли Черноморского флота, которая произошла 29 октября. Об этом посол РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келин рассказал в интервью телеканалу Sky News.
«Свидетельства участия британских специальных сил в подготовке акций против флота в Севастополе были переданы британскому послу сегодня утром, а также британскому военному атташе. У нас есть подробные факты, которые были переданы», — сказал Келин.
По словам российского посла, доказательства будут опубликованы «очень скоро». Он допустил, что это может произойти сегодня или завтра. Келин указал на глубокую вовлеченность Великобритании в конфликт. Он добавил, что в связи с этим «ситуация становится все более опасной».
3 ноября МИД России выразил протест британскому послу Деборе Броннерт из-за причастности Великобритании к атаке на корабли Черноморского флота. В российской дипмиссии отметили, что послу были представлены «конкретные факты такой активности». МИД РФ предупредил о возможной эскалации ситуации из-за подобных действий Британии и потребовал незамедлительно прекратить провокации.
29 октября в Минобороны сообщили, что корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на рейде в Севастополе, были атакованы с украинской стороны беспилотниками. По данным ведомства, к атаке на корабли Черноморского флота и гражданские суда причастна Великобритания.
1 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у России есть данные о причастности Великобритании к диверсиям на «Северных потоках» и атаке на корабли Черноморского флота. Он подчеркнул, что Москва не оставит без ответа действия Соединенного Королевства.
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