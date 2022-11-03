МИД выразил протест британскому послу из-за причастности Лондона к атаке на Черноморский флот
МИД России заявил решительный протест послу Великобритании в Москве Деборе Броннерт из-за активного участия британских специалистов в подготовке сил специальных операций Украины с целью диверсий на Черном море. Об этом говорится в опубликованном заявлении российского внешнеполитического ведомства.
«В связи с сообщениями Минобороны России о причастности Британии к террористической атаке, совершенной 29 октября с.г. на корабли Черноморского флота в Севастополе, 3 ноября с.г. в МИД России была вызвана Посол Великобритании в Москве Д.Броннерт», — сказано в сообщении.
В МИДе сообщили, что представили британскому послу «конкретные факты такой активности». В частности, у ведомства есть данные, что Великобритания передала Украине некоторое количество беспилотных подводных аппаратов.
Дипмиссия отметила, что подобные действия могут привести к эскалации ситуации и «опасным последствиям». Также МИД РФ потребовал незамедлительно прекратить провокации.
29 октября в Минобороны сообщили, что корабли Черноморского флота и гражданские суда, находящиеся на рейде в Севастополе, были атакованы с украинской стороны беспилотниками. По данным ведомства, к атаке на корабли Черноморского флота и гражданские суда причастна Великобритания.
1 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у России есть данные о причастности Великобритании к диверсиям на «Северных потоках» и атаке на корабли Черноморского флота. Он подчеркнул, что Москва не оставит без ответа действия Соединенного Королевства.
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