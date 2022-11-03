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МИД выразил протест британскому послу из-за причастности Лондона к атаке на Черноморский флот

Ведомости

МИД России заявил решительный протест послу Великобритании в Москве Деборе Броннерт из-за активного участия британских специалистов в подготовке сил специальных операций Украины с целью диверсий на Черном море. Об этом говорится в опубликованном заявлении российского внешнеполитического ведомства. 

«В связи с сообщениями Минобороны России о причастности Британии к террористической атаке, совершенной 29 октября с.г. на корабли Черноморского флота в Севастополе, 3 ноября с.г. в МИД России была вызвана Посол Великобритании в Москве Д.Броннерт», — сказано в сообщении. 

В МИДе сообщили, что представили британскому послу «конкретные факты такой активности». В частности, у ведомства есть данные, что Великобритания передала Украине некоторое количество беспилотных подводных аппаратов.

Дипмиссия отметила, что подобные действия могут привести к эскалации ситуации и «опасным последствиям». Также МИД РФ потребовал незамедлительно прекратить провокации. 

29 октября в Минобороны сообщили, что корабли Черноморского флота и гражданские суда, находящиеся на рейде в Севастополе, были атакованы с украинской стороны беспилотниками. По данным ведомства, к атаке на корабли Черноморского флота и гражданские суда причастна Великобритания. 

1 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у России есть данные о причастности Великобритании к диверсиям на «Северных потоках» и атаке на корабли Черноморского флота. Он подчеркнул, что Москва не оставит без ответа действия Соединенного Королевства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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