МИД выразил протест британскому послу из-за причастности Лондона к атаке на Черноморский флот

1 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у России есть данные о причастности Великобритании к диверсиям на «Северных потоках» и атаке на корабли Черноморского флота. Он подчеркнул, что Москва не оставит без ответа действия Соединенного Королевства.