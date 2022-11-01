В Кремле пообещали ответить на участие Лондона в атаке на Черноморский флот
У России есть данные о причастности Великобритании к диверсиям на «Северных потоках» и атаке на корабли Черноморского флота, Москва не оставит без ответа такие действия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Такие действия нельзя оставлять просто так. Мы будем думать над дальнейшими шагами — без этого нельзя», — подчеркнул Песков.
Он отметил, что российские спецслужбы и власти располагают данными, указывающими на то, что британские специалисты руководили и координировали операцию в Севастопольской бухте.
По его словам, также есть данные, что Великобритания причастна к взрывам на «Северных потоках». Песков еще раз подчеркнул, что произошедшее является террористическим актом в отношении международной энергетической инфраструктуры.
Представитель Кремля выразил надежду, что западные страны «все-таки проведут» анализ этой информации.
30 сентября в ходе выступления в Кремле президент России Владимир Путин обвинил Запад в диверсиях на магистралях «Северного потока» и уничтожении европейской энергоструктуры. Позже он назвал взрывы на «Северных потоках» актом международного терроризма и добавил, что за ними стоят те, «кто хочет окончательно разорвать связи России и Евросоюза».
Ранее сегодня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Лондон ответить на вопрос, отправляла ли бывший премьер Великобритании Лиз Трасс госсекретарю США Энтони Блинкену сообщение «it’s done» («сделано». — Прим. «Ведомостей») сразу после подрыва газопроводов. Информацию об этом опубликовал в Twitter основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком.
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