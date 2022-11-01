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В Кремле пообещали ответить на участие Лондона в атаке на Черноморский флот

Ведомости

У России есть данные о причастности Великобритании к диверсиям на «Северных потоках» и атаке на корабли Черноморского флота, Москва не оставит без ответа такие действия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Такие действия нельзя оставлять просто так. Мы будем думать над дальнейшими шагами — без этого нельзя», — подчеркнул Песков.

Он отметил, что российские спецслужбы и власти располагают данными, указывающими на то, что британские специалисты руководили и координировали операцию в Севастопольской бухте.

По его словам, также есть данные, что Великобритания причастна к взрывам на «Северных потоках». Песков еще раз подчеркнул, что произошедшее является террористическим актом в отношении международной энергетической инфраструктуры.

Представитель Кремля выразил надежду, что западные страны «все-таки проведут» анализ этой информации.

30 сентября в ходе выступления в Кремле президент России Владимир Путин обвинил Запад в диверсиях на магистралях «Северного потока» и уничтожении европейской энергоструктуры. Позже он назвал взрывы на «Северных потоках» актом международного терроризма и добавил, что за ними стоят те, «кто хочет окончательно разорвать связи России и Евросоюза».

29 октября Минобороны РФ заявило, что к подрыву газопроводов причастны британские Военно-морские силы (ВМС). Минобороны Великобритании эту информацию отрицает.

Ранее сегодня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Лондон ответить на вопрос, отправляла ли бывший премьер Великобритании Лиз Трасс госсекретарю США Энтони Блинкену сообщение «it’s done» («сделано». — Прим. «Ведомостей») сразу после подрыва газопроводов. Информацию об этом опубликовал в Twitter основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных