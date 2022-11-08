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ФСБ сообщила о задержании диверсантов СБУ в Херсонской области

Ведомости

В Херсонской области ФСБ задержала девятерых диверсантов из Службы безопасности Украины (СБУ), которые готовили теракты против высокопоставленных членов администрации области, передает «РИА Новости» со ссылкой на ФСБ.

«На территории Херсонской области вскрыта и пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы СБУ, в задачи которой входило совершение террористических актов в отношении высокопоставленных членов военно-гражданской администрации Херсонской области», — сообщили в ФСБ.

В результате задержаны девять граждан Украины. Отмечается, что их кураторы — сотрудники СБУ Самир Шукюров, Виктор Хомяк и Дмитрий Сидей — скрываются за пределами России. В ФСБ сообщили, что у задержанных изъято «более пяти килограммов пластида, электродетонаторы, исполнительные устройства», три гранаты, боеприпасы и др. Также в ведомстве проинформировали, что обезврежен заминированный автомобиль, с помощью которого диверсанты собирались совершить свои действия.

3 ноября секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече секретарей советов безопасности стран Содружества независимых государств (СНГ) сообщил, что российские спецслужбы предотвратили теракт на Запорожской АЭС. Патрушев заявил, что украинские войска продолжают обстрелы Запорожской АЭС. По его словам, визит делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не привел к прекращению атак.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных