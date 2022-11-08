ФСБ сообщила о задержании диверсантов СБУ в Херсонской области
В Херсонской области ФСБ задержала девятерых диверсантов из Службы безопасности Украины (СБУ), которые готовили теракты против высокопоставленных членов администрации области, передает «РИА Новости» со ссылкой на ФСБ.
«На территории Херсонской области вскрыта и пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы СБУ, в задачи которой входило совершение террористических актов в отношении высокопоставленных членов военно-гражданской администрации Херсонской области», — сообщили в ФСБ.
В результате задержаны девять граждан Украины. Отмечается, что их кураторы — сотрудники СБУ Самир Шукюров, Виктор Хомяк и Дмитрий Сидей — скрываются за пределами России. В ФСБ сообщили, что у задержанных изъято «более пяти килограммов пластида, электродетонаторы, исполнительные устройства», три гранаты, боеприпасы и др. Также в ведомстве проинформировали, что обезврежен заминированный автомобиль, с помощью которого диверсанты собирались совершить свои действия.
3 ноября секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече секретарей советов безопасности стран Содружества независимых государств (СНГ) сообщил, что российские спецслужбы предотвратили теракт на Запорожской АЭС. Патрушев заявил, что украинские войска продолжают обстрелы Запорожской АЭС. По его словам, визит делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не привел к прекращению атак.
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