Госдума отклонила законопроект о едином операторе цифровой рекламы

О том, что Совет Госдумы решил вынести этот законопроект на второе чтение на этой неделе, чтобы его отклонить, ранее писали «Ведомости». Поправки в закон о рекламе были внесены депутатом от «Единой России» Артемом Кирьяновым 8 июля, а 15 июля они прошли первое чтение, однако из-за скандала, который законопроект вызвал в отрасли, дальнейшее рассмотрение законопроекта застопорилось. Поправки ко второму чтению сначала должны были подготовить к 13 августа, но срок принятия поправок трижды продлевали.