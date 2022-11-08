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Госдума отклонила законопроект о едином операторе цифровой рекламы

Ведомости

Депутаты Госдумы во втором чтении отклонили законопроект о едином операторе цифровой рекламы, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента в своем Telegram-канале.

«Данный вопрос вчера мы обсуждали достаточно подробно на Совете Государственной думы. По мнению всех фракций, законопроект должен быть отклонен», – приводятся в сообщении слова спикера ГД Вячеслава Володина.

О том, что Совет Госдумы решил вынести этот законопроект на второе чтение на этой неделе, чтобы его отклонить, ранее писали «Ведомости». Поправки в закон о рекламе были внесены депутатом от «Единой России» Артемом Кирьяновым 8 июля, а 15 июля они прошли первое чтение, однако из-за скандала, который законопроект вызвал в отрасли, дальнейшее рассмотрение законопроекта застопорилось. Поправки ко второму чтению сначала должны были подготовить к 13 августа, но срок принятия поправок трижды продлевали.

Отклоненный законопроект предполагал создание единым оператором ресурса, через который будут размещаться вся цифровая наружная реклама и все электронные объявления физлиц. На оператора также возлагалась работа по проверке рекламного контента на соответствие законодательству, определению цен на размещение и защите персональных данных пользователей ресурса.

Против принятия законопроекта выступили ФАС, департамент СМИ и рекламы правительства Москвы и правительство Санкт-Петербурга. Против также выступили организация малого и среднего бизнеса «Опора России» и АНО «Цифровая экономика».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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