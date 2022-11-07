Законопроект о едином операторе цифровой рекламы отклонят

«Поскольку я не являюсь членом Совета Госдумы, то мне сложно комментировать новости, документального подтверждения которых я пока не имею. Но я убежден, что те концептуальные положения, которые легли в основу законопроекта, надо развивать в дальнейшем, вне зависимости от того, какое будет принято решение сейчас по конкретной инициативе, – заявил "Ведомостям" Кирьянов. – Сохраняется необходимость усиления защиты в рамках обеспечения национальной безопасности, а также регулирования цифрового рекламного рынка». Кроме того, закон о рекламе в целом является морально устаревшим, и его требуется дорабатывать с учетом вызовов и реалий времени, говорит депутат: «Убежден – будем это обсуждать с коллегами по комитету по экономической политике».