Законопроект о едином операторе цифровой рекламы отклонят

Законопроект о едином операторе цифровой рекламы отклонятНа этой неделе его вынесут на рассмотрение Госдумы и отправят в корзину
Совет Госдумы решил вынести законопроект о едином операторе цифровой рекламы на второе чтение на этой неделе, чтобы его отклонить. Об этом «Ведомостям» заявили два источника в совете нижней палаты парламента.
По словам одного из собеседников «Ведомостей», законопроект единоросса Артема Кирьянова неожиданно велели «вынести быстрее на второе чтение, чтобы отклонить». Второй источник отмечает, что комитет по экономполитике перед вторым чтением еще должен будет дать нижней палате соответствующие рекомендации, а затем инициативу отклонят на заседании 8 или 9 ноября.
«Ведомости» сообщали 31 октября, что принятие законопроекта, который спешно вносился в Госдуму под занавес весенней сессии, откладывается. Один из собеседников в Госдуме и источник, близкий к мэрии Москвы, говорили, что инициатива не пройдет.
Поправки в закон о рекламе были внесены Кирьяновым 8 июля, а 15 июля они прошли первое чтение. Но из-за скандала, который законопроект вызвал в отрасли, дальнейшее рассмотрение законопроекта застопорилось. Поправки ко второму чтению сначала должны были подготовить к 13 августа, но срок принятия поправок трижды продлевали.
Согласно законопроекту, единый оператор должен будет создать ресурс, через который будут размещаться вся цифровая наружная реклама и все электронные объявления физлиц. Он же займется проверкой рекламного контента на соответствие законодательству, определением цен на размещение и защитой персональных данных пользователей ресурса. Оператор также останется участником рынка и сможет без торгов заключать 30-летние контракты на установку своих цифровых конструкций на земле, принадлежащей государству, и транслировать рекламу на экранах государственного и муниципального транспорта в течение того же срока.
Кандидат на статус единого оператора, согласно законопроекту, не может контролироваться иностранцами и должен являться системообразующей организацией российской экономики, иметь собственные цифровые щиты на государственном и муниципальном транспорте, в том числе в городах федерального значения. «Ведомости» писали, что под критерии подходит только одна компания – Russ Outdoor.
Против принятия законопроекта выступила ФАС. В частности, замначальника управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС Яна Склярова, выступая на круглом столе в Госдуме, заявила, что законопроект несет в себе риски злоупотребления одной компании в отношении других участников рынка. Не поддержал законопроект и департамент СМИ и рекламы правительства Москвы, который изложил 13 замечаний к законопроекту. Не поддержали законопроект и в правительстве Санкт-Петербурга, сообщала «Фонтанка».
Против законопроекта выступила организация малого и среднего бизнеса «Опора России». А АНО «Цифровая экономика», набсовет которой возглавляет вице-премьер Дмитрий Чернышенко, в письме в Госдуму указала, что создание единого оператора цифровых рекламных конструкций выходит за рамки предмета правового регулирования закона о рекламе, создает риски создания монополии и распространения недостоверной информации в интернете с нарушением законодательства. Письма с аналогичной позицией также направили «Яндекс», «Сбер», фонд «Сколково» и «Авито».
«Поскольку я не являюсь членом Совета Госдумы, то мне сложно комментировать новости, документального подтверждения которых я пока не имею. Но я убежден, что те концептуальные положения, которые легли в основу законопроекта, надо развивать в дальнейшем, вне зависимости от того, какое будет принято решение сейчас по конкретной инициативе, – заявил "Ведомостям" Кирьянов. – Сохраняется необходимость усиления защиты в рамках обеспечения национальной безопасности, а также регулирования цифрового рекламного рынка». Кроме того, закон о рекламе в целом является морально устаревшим, и его требуется дорабатывать с учетом вызовов и реалий времени, говорит депутат: «Убежден – будем это обсуждать с коллегами по комитету по экономической политике».
Председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин не ответил на звонки «Ведомостей».