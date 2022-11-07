Госдума отклонит законопроект о квоте для малого и среднего бизнеса на рынке рекламы

Госдума отклонит законопроект о квоте для малого и среднего бизнеса на рынке рекламыНа Охотном Ряду решили, что он больше не актуален
Госдума должна отклонить пролежавший в нижней палате парламента пять лет законопроект с поправками в закон «О рекламе», которые предполагали квоту в размере не менее 20% для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). 7 ноября решение обсудит совет Госдумы, чтобы вынести на пленарное заседание и отклонить инициативу, говорит близкий к нижней палате собеседник «Ведомостей». Законопроект был внесен правительством России в ноябре 2016 г., а в феврале 2017 г. он был принят в первом чтении. До 24 октября 2022 г. документ оставался под сукном – тогда ответственный комитет, по экономической политике, предложил отклонить его. Рекомендуемая дата рассмотрения вопроса на заседании Госдумы – 8 ноября.
Документ предполагает изменения в закон «О рекламе», содержащие «требования к порядку распространения наружной рекламы, заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в целях поддержки субъектов МСП в сфере наружной рекламы». Необходимость поправок объяснялась тем, что субъекты МСП участвовали в торгах наравне с крупным бизнесом и не получали поддержки со стороны государства, что приводило к невозможности для них выиграть торги и «исчезновению» малого бизнеса из сферы распространения наружной рекламы. В связи с этим правительство предлагало установить минимальную долю рекламных конструкций каждого вида, владельцы которых должны относиться к субъектам МСП, – не менее 20% от каждого из них. Для организаторов торгов, нарушающих эти требования, предлагалось ввести административную ответственность.
Авторы отмечали, что предложенные поправки повысят прозрачность ведения бизнеса в этой сфере и ее госрегулирования – изменения законодательства также предполагали раскрытие аффилированных лиц и информации о заключенных договорах и выданных разрешениях на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. В подготовленном к совету Госдумы заключении комитета по экономической политике говорится, что к инициативе поступили замечания государственно-правового и экспертного управлений президента (в чем претензии – не уточняется), а также управления по применению информационных технологий, «которые необходимо было учесть при рассмотрении во втором чтении». Но депутаты в 2022 г. решили иначе: комитет предложил законопроект во втором чтении отклонить, объяснив это тем, что он «утратил свою актуальность». В частности, как говорится в заключении, «ситуация на рынке наружной рекламы в РФ существенно изменилась». В комитете отметили, что с внесения законопроекта на рынке наружной рекламы России сложилась «нестабильная экономическая ситуация»: сначала из-за коронавируса, распространение которого ослабило «позиции не только участников рынка наружной рекламы» – падение в 2020 г. составило 26%, – «но и всего бизнес-сообщества», а после – из-за санкций, что «привело к снижению потребительского спроса и спроса на услуги рекламораспространителей».
Правда, еще 1 декабря 2021 г. сенаторы просили Белый дом продолжить работу по установлению квоты в размере 20% для субъектов МСП. Теперь тенденция изменилась. Снять с рассмотрения предложило и правительство, говорится в заключении комитета со ссылкой на письмо от 20 сентября 2022 г. (№ 10935п-П14). «Ведомости» направили запрос в Белый дом.
Близкий к Госдуме собеседник утверждает, что отклонение законопроекта связано с попытками принять закон о едином операторе цифровой рекламы: якобы из архива убираются альтернативные инициативы.
15 июля в первом чтении был принят законопроект депутата Артема Кирьянова, в рамках которого единый оператор создаст и будет контролировать ресурс, через который станет размещаться вся цифровая наружная реклама. Оператором будет определяться соответствие контента действующему законодательству, уровень цен на размещение и др. При этом он останется участником рынка и сможет без торгов заключать 30-летние контракты на установку своих цифровых конструкций на земле, принадлежащей государству, а также транслировать рекламу на экранах государственного и муниципального транспорта в течение того же срока. Собеседник в комитете по экономической политике утверждает, что законопроект 2016 г. потерял свою актуальность и никак не связан с инициативой о цифровой рекламе: его рассмотрение связано с зачисткой законодательных завалов. Об этом же заявил председатель комитета Максим Топилин. По его словам, кабмин, оценив целесообразность собственной инициативы, попросил ее отклонить: «На малый бизнес в последнее время было распространено достаточно большое количество мер поддержки, и сюжет, который раньше был в этом законопроекте, просто утратил свою актуальность».
За принятие законопроекта в 2017 г. в первом чтении проголосовало 410 депутатов, говорит член генсовета «Деловой России» Илья Котов. Этот документ предполагает регулирование многих процессов, в которых «нуждается вся отрасль наружной рекламы», подчеркнул Котов. По его словам, после принятия законопроекта в первом чтении в него было предложено более 100 поправок, нужных отрасли, но профильный комитет их так и не рассмотрел. «В заключении комитета отсутствует логика: написано, что законопроект утратил актуальность в связи с коронавирусом и санкциями, – с ковидом и санкциями не пропала необходимость помогать малому бизнесу. Наоборот: нужно усилить меры поддержки и в нынешней ситуации этот проект нужен вдвойне, – считает эксперт. – Этот законопроект ни в коем случае нельзя отклонять, нужно продолжить над ним работу и принять».