Госдума отклонит законопроект о квоте для малого и среднего бизнеса на рынке рекламы

Авторы отмечали, что предложенные поправки повысят прозрачность ведения бизнеса в этой сфере и ее госрегулирования – изменения законодательства также предполагали раскрытие аффилированных лиц и информации о заключенных договорах и выданных разрешениях на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. В подготовленном к совету Госдумы заключении комитета по экономической политике говорится, что к инициативе поступили замечания государственно-правового и экспертного управлений президента (в чем претензии – не уточняется), а также управления по применению информационных технологий, «которые необходимо было учесть при рассмотрении во втором чтении». Но депутаты в 2022 г. решили иначе: комитет предложил законопроект во втором чтении отклонить, объяснив это тем, что он «утратил свою актуальность». В частности, как говорится в заключении, «ситуация на рынке наружной рекламы в РФ существенно изменилась». В комитете отметили, что с внесения законопроекта на рынке наружной рекламы России сложилась «нестабильная экономическая ситуация»: сначала из-за коронавируса, распространение которого ослабило «позиции не только участников рынка наружной рекламы» – падение в 2020 г. составило 26%, – «но и всего бизнес-сообщества», а после – из-за санкций, что «привело к снижению потребительского спроса и спроса на услуги рекламораспространителей».