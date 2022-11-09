Газета
Политика

Саммит НАТО пройдет 11-12 июля в Вильнюсе

Ведомости

Следующий саммит стран – членов НАТО пройдет 11-12 июля 2023 г. в Вильнюсе, сообщает пресс-служба альянса со ссылкой на генерального секретаря Йенса Столтенберга.

«Я рад сообщить, что следующая встреча глав государств и правительств стран НАТО состоится в Вильнюсе 11-12 июля 2023 г.», — объявил генсек.

По словам Столтенберга, мир столкнулся с «самой сложной и непредсказуемой» обстановкой в области безопасности со времен холодной войны. Он отметил, что встреча в Вильнюсе даст возможность главам государств и правительств союзников согласовать дальнейшие шаги по укреплению сдерживания, рассмотреть вопрос о значительном увеличении расходов на оборону, а также продолжить поддержку Украины.

29 июня на саммите в Мадриде страны НАТО утвердили новую стратегическую концепцию развития альянса, в которой Россия признана «самой опасной и прямой угрозой безопасности» НАТО, а также «миру и стабильности в Евроатлантическом регионе». При этом НАТО утверждает, что не стремится к конфронтации с Москвой и не представляет угрозы для страны. Блок выразил готовность поддерживать каналы связи с РФ для снижения рисков и предотвращения эскалации.

В ответ на это глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что политика Североатлантического альянса – это основная угроза и дестабилизирующий фактор международной безопасности. Он добавил, что НАТО ведет против России и Белоруссии «такую, можно сказать, гибридную войну».

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных