Саммит НАТО пройдет 11-12 июля в Вильнюсе
Следующий саммит стран – членов НАТО пройдет 11-12 июля 2023 г. в Вильнюсе, сообщает пресс-служба альянса со ссылкой на генерального секретаря Йенса Столтенберга.
«Я рад сообщить, что следующая встреча глав государств и правительств стран НАТО состоится в Вильнюсе 11-12 июля 2023 г.», — объявил генсек.
По словам Столтенберга, мир столкнулся с «самой сложной и непредсказуемой» обстановкой в области безопасности со времен холодной войны. Он отметил, что встреча в Вильнюсе даст возможность главам государств и правительств союзников согласовать дальнейшие шаги по укреплению сдерживания, рассмотреть вопрос о значительном увеличении расходов на оборону, а также продолжить поддержку Украины.
29 июня на саммите в Мадриде страны НАТО утвердили новую стратегическую концепцию развития альянса, в которой Россия признана «самой опасной и прямой угрозой безопасности» НАТО, а также «миру и стабильности в Евроатлантическом регионе». При этом НАТО утверждает, что не стремится к конфронтации с Москвой и не представляет угрозы для страны. Блок выразил готовность поддерживать каналы связи с РФ для снижения рисков и предотвращения эскалации.
В ответ на это глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что политика Североатлантического альянса – это основная угроза и дестабилизирующий фактор международной безопасности. Он добавил, что НАТО ведет против России и Белоруссии «такую, можно сказать, гибридную войну».
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