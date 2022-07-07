Нарышкин назвал политику НАТО основной угрозой международной безопасности
Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что политика Североатлантического альянса – это основная угроза и дестабилизирующий фактор международной безопасности.
«Последние 30 лет говорят о том, что такая довольно агрессивная политика блока НАТО во главе с Соединенными Штатами Америки является, наверное, основной угрозой, основным дестабилизирующим фактором международной безопасности», — подчеркнул Нарышкин (цитата по ТАСС).
По его словам, недавний саммит альянса в Мадриде показал, что «маски сброшены». Нарышкин добавил, что НАТО ведет против России и Белоруссии «такую, можно сказать, гибридную войну».
29 июня страны НАТО утвердили новую стратегическую концепцию развития альянса, в которой Россия признана «самой опасной и прямой угрозой безопасности» НАТО, а также «миру и стабильности в Евроатлантическом регионе». При этом НАТО утверждает, что не стремится к конфронтации с Москвой и не представляет угрозы для страны. Блок выразил готовность поддерживать каналы связи с РФ для снижения рисков и предотвращения эскалации.
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