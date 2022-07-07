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Нарышкин назвал политику НАТО основной угрозой международной безопасности

Ведомости

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что политика Североатлантического альянса – это основная угроза и дестабилизирующий фактор международной безопасности.

«Последние 30 лет говорят о том, что такая довольно агрессивная политика блока НАТО во главе с Соединенными Штатами Америки является, наверное, основной угрозой, основным дестабилизирующим фактором международной безопасности», — подчеркнул Нарышкин (цитата по ТАСС).

По его словам, недавний саммит альянса в Мадриде показал, что «маски сброшены». Нарышкин добавил, что НАТО ведет против России и Белоруссии «такую, можно сказать, гибридную войну».

29 июня страны НАТО утвердили новую стратегическую концепцию развития альянса, в которой Россия признана «самой опасной и прямой угрозой безопасности» НАТО, а также «миру и стабильности в Евроатлантическом регионе». При этом НАТО утверждает, что не стремится к конфронтации с Москвой и не представляет угрозы для страны. Блок выразил готовность поддерживать каналы связи с РФ для снижения рисков и предотвращения эскалации. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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