Замглавы администрации Херсонской области Стремоусов погиб в ДТП
Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП, передает RT со ссылкой на источник в силовых структурах. Обстоятельства аварии устанавливаются.
Гибель Стремоусова также подтвердил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. «Познакомился с ним недавно лично. Он был настоящим патриотом России, смелым и отважным, в любой ситуации оставался на связи и считал своим долгом информировать жителей Херсонской области о происходящем. Так было и сегодня утром. Это невосполнимая утрата», — написал он в Telegram-канале.
В пресс-службе администрации Херсонской области также подтвердили, что Стремоусов погиб в автомобильной аварии. «Это правда», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС).
Кирилл Стремоусов - политический деятель, заместитель врио главы Херсонской области, председатель Комитета спасения за мир и порядок. Ранее он был членом Социалистической партии Украины. В 2009 г. основал информагентство «Таврия News». Кирилл Стремоусов выступал активистом организации «Концепция общественной безопасности» (КОБ).
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