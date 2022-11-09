Замглавы администрации Херсонской области Стремоусов погиб в ДТП

Гибель Стремоусова также подтвердил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. «Познакомился с ним недавно лично. Он был настоящим патриотом России, смелым и отважным, в любой ситуации оставался на связи и считал своим долгом информировать жителей Херсонской области о происходящем. Так было и сегодня утром. Это невосполнимая утрата», — написал он в Telegram-канале.