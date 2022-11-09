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Замглавы администрации Херсонской области Стремоусов погиб в ДТП

Ведомости

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП, передает RT со ссылкой на источник в силовых структурах. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Гибель Стремоусова также подтвердил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. «Познакомился с ним недавно лично. Он был настоящим патриотом России, смелым и отважным, в любой ситуации оставался на связи и считал своим долгом информировать жителей Херсонской области о происходящем. Так было и сегодня утром. Это невосполнимая утрата», — написал он в Telegram-канале.

В пресс-службе администрации Херсонской области также подтвердили, что Стремоусов погиб в автомобильной аварии. «Это правда», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

Кирилл Стремоусов - политический деятель, заместитель врио главы Херсонской области, председатель Комитета спасения за мир и порядок. Ранее он был членом Социалистической партии Украины. В 2009 г. основал информагентство «Таврия News». Кирилл Стремоусов выступал активистом организации «Концепция общественной безопасности» (КОБ).

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Ранее по теме: Стремоусов сообщил о почти 80 000 эвакуированных из Херсонской области

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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