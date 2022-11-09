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Стремоусов сообщил о почти 80 000 эвакуированных из Херсонской области

Ведомости

В целях безопасности из Херсонской области эвакуировали около 80 000 человек, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов, пишет ТАСС. 

«Многие уехали. Эвакуировали около 80 000 человек. Помогаем выехать из Херсона всем желающим», — сказал Стремоусов, отметив, что сам находится в Херсоне.

7 ноября он сообщил, что с правого берега Днепра ушел последний теплоход в рамках организованной эвакуации. Стремоусов отметил, что все желающие могут добраться разными видами транспорта с правого на левый берег самостоятельно. Вице-губернатор области предупредил жителей не возвращаться в Херсон. 

По прибытии на левый берег Днепра жители Херсона пересаживаются на автобусы и направляются в Крым, откуда их потом перевозят в другие регионы России. Стремоусов заявил, что для всех оставшихся на правом берегу Херсонской области инфраструктура города продолжает работать, система отопления подготавливается. В дополнительных поставках Херсон пока не нуждается.  

Из-за участившихся обстрелов Херсонской области со стороны ВСУ власти региона заявили об эвакуации на левый берег Днепра и в другие регионы РФ примерно 50 000—60 000 человек мирного населения. Власти региона также сообщали, что с 6 ноября будет проводиться принудительная эвакуация жителей Каховского района. Необходимость эвакуации объясняли в том числе угрозой разрушения Каховской ГЭС, что может привести к подтоплению части региона.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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