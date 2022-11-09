Стремоусов сообщил о почти 80 000 эвакуированных из Херсонской области

По прибытии на левый берег Днепра жители Херсона пересаживаются на автобусы и направляются в Крым, откуда их потом перевозят в другие регионы России. Стремоусов заявил, что для всех оставшихся на правом берегу Херсонской области инфраструктура города продолжает работать, система отопления подготавливается. В дополнительных поставках Херсон пока не нуждается.