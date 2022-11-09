МИД РФ: промежуточные выборы продемонстрировали серьезный раскол в США
Прошедшие 8 ноября промежуточные выборы в США продемонстрировали, что раскол в стране очень серьезен, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Состоявшееся голосование на промежуточных выборах в конгресс подтвердило то, что было давно очевидно: Америка расколота, расколота серьезно», — сказала она (цит. по «РИА Новости»). По словам Захаровой, граждане США не доверяют результатам выборов и считают их подтасованными.
Накануне, 8 ноября, в США прошли промежуточные выборы, в ходе которых будут переизбраны весь конгресс и треть сената. Кроме того, в 36 штатах из 50 прошли выборы губернаторов. Сейчас 22 штатами управляют губернаторы-демократы, 28 – республиканцы.
Ранее сегодня телеканал NBC предрек республиканцам большинство в конгрессе. По его данным, в палате представителей республиканцы получат 220 мест, демократы — 215 из 435. Для большинства необходимо набрать 218 мест.
В конце прошлой недели президент США Джо Байден в ходе мероприятия по сбору средств в Чикаго сообщил, что в случае победы республиканцев на промежуточных выборах в конгресс его правление ждут «ужасные два года». «Однако хорошие новости заключаются в том, что у меня будет ручка для подписания вето», — сказал он.
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