МИД РФ: промежуточные выборы продемонстрировали серьезный раскол в США

В конце прошлой недели президент США Джо Байден в ходе мероприятия по сбору средств в Чикаго сообщил, что в случае победы республиканцев на промежуточных выборах в конгресс его правление ждут «ужасные два года». «Однако хорошие новости заключаются в том, что у меня будет ручка для подписания вето», — сказал он.