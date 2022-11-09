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МИД РФ: промежуточные выборы продемонстрировали серьезный раскол в США

Ведомости

Прошедшие 8 ноября промежуточные выборы в США продемонстрировали, что раскол в стране очень серьезен, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. 

«Состоявшееся голосование на промежуточных выборах в конгресс подтвердило то, что было давно очевидно: Америка расколота, расколота серьезно», — сказала она (цит. по «РИА Новости»). По словам Захаровой, граждане США не доверяют результатам выборов и считают их подтасованными. 

Накануне, 8 ноября, в США прошли промежуточные выборы, в ходе которых будут переизбраны весь конгресс и треть сената. Кроме того, в 36 штатах из 50 прошли выборы губернаторов. Сейчас 22 штатами управляют губернаторы-демократы, 28 – республиканцы. 

Ранее сегодня телеканал NBC предрек республиканцам большинство в конгрессе. По его данным, в палате представителей республиканцы получат 220 мест, демократы — 215 из 435. Для большинства необходимо набрать 218 мест. 

В конце прошлой недели президент США Джо Байден в ходе мероприятия по сбору средств в Чикаго сообщил, что в случае победы республиканцев на промежуточных выборах в конгресс его правление ждут «ужасные два года». «Однако хорошие новости заключаются в том, что у меня будет ручка для подписания вето», — сказал он. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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