Суровикин оценил октябрьские потери ВСУ в 12 000 солдат
За октябрь вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 12 000 солдат, доложил командующий Объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин министру обороны РФ Сергею Шойгу.
«Только за октябрь противник потерял свыше 12 000 военнослужащих, 18 самолетов, 12 вертолетов, шесть зенитных ракетных комплексов, более 200 танков, более 800 других боевых бронированных машин, 21 боевую машину реактивных систем залпового огня. Уничтожено порядка 350 наемников», — сообщил Суровикин (цитата по ТАСС).
Суровикин доложил Шойгу, что потери российской стороны на Херсонском направлении в 7-8 раз меньше, чем потери ВСУ. Он заявил, что в приоритете стоит «жизнь каждого российского военнослужащего». Суровикин сообщил, что ВС РФ успешно противостоят попыткам наступления украинских войск на Херсонском направлении. По его словам, с августа по октябрь ВСУ на этом направлении потеряли более 9500 человек.
В ходе доклада об обстановке в зоне спецоперации Суровикин заявил, что российские войска возобновили наступательные действия на некоторых направлениях. На Донецком направлении завершен разгром ВСУ на правом берегу реки Бахмутка, доложил генерал. «В настоящее время ведутся активные действия по блокированию города с южного направления. Идут уличные бои на восточных окраинах города Артемовска», — добавил Суровикин.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России. С 19 октября в регионах введено военное положение.