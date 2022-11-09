Суровикин оценил октябрьские потери ВСУ в 12 000 солдат

Суровикин доложил Шойгу, что потери российской стороны на Херсонском направлении в 7-8 раз меньше, чем потери ВСУ. Он заявил, что в приоритете стоит «жизнь каждого российского военнослужащего». Суровикин сообщил, что ВС РФ успешно противостоят попыткам наступления украинских войск на Херсонском направлении. По его словам, с августа по октябрь ВСУ на этом направлении потеряли более 9500 человек.