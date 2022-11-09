Кадыров поддержал решение отвести российские войска за Днепр

Приказ об отводе российских сил ранее сегодня отдал министр обороны Сергей Шойгу после того, как с докладом об обстановке в зоне СВО выступил командующий Объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин. Командующий заявил, что наиболее целесообразным вариантом действий в зоне спецоперации является организация обороны по барьерному рубежу реки Днепр. Он обосновал это тем, что украинская сторона может пойти на дальнейшее увеличение пропуска воды из водохранилищ или более мощную ракетную атаку Каховской плотины.