Кадыров поддержал решение отвести российские войска за Днепр
Решение об отводе российских войск за реку Днепр на Херсонском направлении правильное, потому что позволит избежать многочисленных бессмысленных жертв, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Приказ об отводе российских сил ранее сегодня отдал министр обороны Сергей Шойгу после того, как с докладом об обстановке в зоне СВО выступил командующий Объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин. Командующий заявил, что наиболее целесообразным вариантом действий в зоне спецоперации является организация обороны по барьерному рубежу реки Днепр. Он обосновал это тем, что украинская сторона может пойти на дальнейшее увеличение пропуска воды из водохранилищ или более мощную ракетную атаку Каховской плотины.
«Взвесив все "за" и "против", генерал Суровикин сделал сложный, но верный выбор между бессмысленными жертвами ради громких заявлений и спасением бесценных жизней солдат», – прокомментировал это решение Кадыров в своем Telegram-канале.
Глава Чечни пояснил, что херсонский участок особенно сложен из-за невозможности обеспечить надежное снабжение войск и обеспечить крепкий тыл. Ценой удерживания города в таких условиях станут многочисленные жизни, отметил он. Вместо этого Суровикин, считает Кадыров, предложил занять более выгодную стратегическую позицию, поступив как «настоящий боевой генерал, не боящийся критики».
Ранее Суровикин в своем докладе также подчеркнул, что все желающие жители, это более 115 000 человек, покинули район Херсона. Российские войска сделали все возможное, чтобы обеспечить их безопасность в ходе эвакуации. По его данным, за октябрь украинская сторона потеряла свыше 12 000 военнослужащих, 18 самолетов, 12 вертолетов, шесть зенитных ракетных комплексов, более 200 танков, более 800 других боевых бронированных машин.
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