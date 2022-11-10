МВД Белоруссии признало фразу «Жыве Беларусь» нацистской
МВД Белоруссии приняло решение добавить восклицание «Жыве Беларусь», которое сопровождается поднятием правой руки, и ответ на это «Жыве» в перечень нацистской символики и атрибутики. Такое постановление МВД опубликовано на национальном правовом портале.
Уточняется, что это восклицание и отзыв на него является «коллаборационистским приветствием» — «символом 13-го Белорусского полицейского батальона при СД и 30-й гренадерской (пехотной) дивизии "ваффен-СС", сказано в документе. Подобное восклицание использовалось наравне с нацистским партийным приветствием «Хайль Гитлер»
В прошлом году МВД Белоруссии также предложило внести в этот перечень использующийся оппозицией бело-красно-белый флаг. Он использовался карателями и полицаями, а именно: 13-ым Белорусским полицейским батальоном SD, Союзом белорусской молодежи, Белорусским корпусом самообороны, Белорусской краевой обороной, Белорусской службой Родине, Белорусской радой доверия, Белорусской центральной радой и отдельными структурами вспомогательной охранной полиции. В действующем постановлении этого символа нет.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса