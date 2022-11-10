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МВД Белоруссии признало фразу «Жыве Беларусь» нацистской

Ведомости

МВД Белоруссии приняло решение добавить восклицание «Жыве Беларусь», которое сопровождается поднятием правой руки, и ответ на это «Жыве» в перечень нацистской символики и атрибутики. Такое постановление МВД опубликовано на национальном правовом портале.

Уточняется, что это восклицание и отзыв на него является «коллаборационистским приветствием» — «символом 13-го Белорусского полицейского батальона при СД и 30-й гренадерской (пехотной) дивизии "ваффен-СС", сказано в документе. Подобное восклицание использовалось наравне с нацистским партийным приветствием «Хайль Гитлер»

В прошлом году МВД Белоруссии также предложило внести в этот перечень использующийся оппозицией бело-красно-белый флаг. Он использовался карателями и полицаями, а именно: 13-ым Белорусским полицейским батальоном SD, Союзом белорусской молодежи, Белорусским корпусом самообороны, Белорусской краевой обороной, Белорусской службой Родине, Белорусской радой доверия, Белорусской центральной радой и отдельными структурами вспомогательной охранной полиции. В действующем постановлении этого символа нет. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных