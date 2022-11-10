МВД Белоруссии признало фразу «Жыве Беларусь» нацистской

В прошлом году МВД Белоруссии также предложило внести в этот перечень использующийся оппозицией бело-красно-белый флаг. Он использовался карателями и полицаями, а именно: 13-ым Белорусским полицейским батальоном SD, Союзом белорусской молодежи, Белорусским корпусом самообороны, Белорусской краевой обороной, Белорусской службой Родине, Белорусской радой доверия, Белорусской центральной радой и отдельными структурами вспомогательной охранной полиции. В действующем постановлении этого символа нет.