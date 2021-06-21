МВД Белоруссии предложило добавить бело-красно-белый флаг в перечень нацистской символики

Бело-красно-белый флаг стал одним из символов протестных акций в стране, которые начались после выборов президента республики в августе прошлого года. Действующий президент страны Александр Лукашенко набрал на них 80,08% голосов избирателей, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,09%.