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МВД Белоруссии предложило добавить бело-красно-белый флаг в перечень нацистской символики

Ведомости

МВД Белоруссии разработало законопроект, который предлагает внести использующийся оппозицией бело-красно-белый флаг в перечень нацистской символики, сообщает Белорусский союз журналистов в своем Telegram-канале.

«Документ содержит перечень нацистской (коллаборационистской) символики и атрибутики, в частности: Юело-красно-белый флаг ("БЧБ") – использовался карателями и полицаями, а именно: 13-ым Белорусским полицейским батальоном SD, Союзом белорусской молодежи, Белорусским корпусом самообороны, Белорусской краевой обороной, Белорусской службой Родине, Белорусской радой доверия, Белорусской центральной радой и отдельными структурами вспомогательной охранной полиции», — говорится в сообщении.

МВД считает коллаборационистским и высказывание «Жыве Беларусь», которое, по приведенным Белорусским союзом журналистов данным, использовалось 13-ым Белорусским полицейским батальоном SD, Добровольческой пехотной бригадой SS, 30-й добровольческой пехотной дивизией SS, Союзом белорусской молодежи, Белорусским корпусом самообороны и Белорусской краевой обороной, наравне с нацистским партийным приветствием «Хайль Гитлер».

Законопроект «Об установлении перечней организаций и иных структур, нацистской символики и атрибутики» поступил на согласование КГБ республики.

Бело-красно-белый флаг стал одним из символов протестных акций в стране, которые начались после выборов президента республики в августе прошлого года. Действующий президент страны Александр Лукашенко набрал на них 80,08% голосов избирателей, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,09%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных