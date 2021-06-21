МВД Белоруссии предложило добавить бело-красно-белый флаг в перечень нацистской символики
МВД Белоруссии разработало законопроект, который предлагает внести использующийся оппозицией бело-красно-белый флаг в перечень нацистской символики, сообщает Белорусский союз журналистов в своем Telegram-канале.
«Документ содержит перечень нацистской (коллаборационистской) символики и атрибутики, в частности: Юело-красно-белый флаг ("БЧБ") – использовался карателями и полицаями, а именно: 13-ым Белорусским полицейским батальоном SD, Союзом белорусской молодежи, Белорусским корпусом самообороны, Белорусской краевой обороной, Белорусской службой Родине, Белорусской радой доверия, Белорусской центральной радой и отдельными структурами вспомогательной охранной полиции», — говорится в сообщении.
МВД считает коллаборационистским и высказывание «Жыве Беларусь», которое, по приведенным Белорусским союзом журналистов данным, использовалось 13-ым Белорусским полицейским батальоном SD, Добровольческой пехотной бригадой SS, 30-й добровольческой пехотной дивизией SS, Союзом белорусской молодежи, Белорусским корпусом самообороны и Белорусской краевой обороной, наравне с нацистским партийным приветствием «Хайль Гитлер».
Законопроект «Об установлении перечней организаций и иных структур, нацистской символики и атрибутики» поступил на согласование КГБ республики.
Бело-красно-белый флаг стал одним из символов протестных акций в стране, которые начались после выборов президента республики в августе прошлого года. Действующий президент страны Александр Лукашенко набрал на них 80,08% голосов избирателей, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,09%.