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Политика

Эрдоган назвал положительным решение России об отводе войск из Херсона

Ведомости

Решение российского командования об отводе войск на левый берег Днепра с правого, на котором находится город Херсон, является положительным и важным, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции, передает Haber-7.

«Решение, принятое Россией в отношении Херсона, является положительным решением, важным решением», – сказал он.

Турецкий президент отметил, что Анкара продолжит посреднические усилия между Москвой и Киевом для скорейшего мирного урегулирования конфликта. Комментируя возобновление Россией своего участия в зерновой сделке, Эрдоган подчеркнул, что это стало возможно благодаря взаимному уважению и уверенности Турции и России друг в друге.

Накануне, 9 ноября, министр обороны Сергей Шойгу отдал приказ об отводе российских войск за реку Днепр после того, как с докладом об обстановке в зоне СВО выступил командующий Объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин. Командующий заявил, что наиболее целесообразным вариантом действий в зоне спецоперации является организация обороны по барьерному рубежу реки Днепр. Он обосновал это тем, что украинская сторона может пойти на дальнейшее увеличение пропуска воды из водохранилищ или более мощную ракетную атаку Каховской плотины. По данным Суровикина, более 115 000 человек уже эвакуировано с правобережной части Днепра.

Российские войска заняли Херсон 1 марта, но в июне ВСУ начали наносить систематические удары по Новоантоновскому мосту и дамбе Каховской ГЭС, по которым осуществлялось снабжение российского плацдарма на правобережье области. 18 октября, вскоре после назначения на должность командующего Объединенной группировкой российских войск, Суровикин объявил, что по Херсону возможно принятие «непростых решений», и объявлена добровольная эвакуация граждан Херсона и населенных пунктов правого берега Днепра. Об окончании эвакуации было объявлено 28 октября.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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