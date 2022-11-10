Эрдоган назвал положительным решение России об отводе войск из Херсона

Накануне, 9 ноября, министр обороны Сергей Шойгу отдал приказ об отводе российских войск за реку Днепр после того, как с докладом об обстановке в зоне СВО выступил командующий Объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин. Командующий заявил, что наиболее целесообразным вариантом действий в зоне спецоперации является организация обороны по барьерному рубежу реки Днепр. Он обосновал это тем, что украинская сторона может пойти на дальнейшее увеличение пропуска воды из водохранилищ или более мощную ракетную атаку Каховской плотины. По данным Суровикина, более 115 000 человек уже эвакуировано с правобережной части Днепра.