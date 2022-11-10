Белгородский губернатор сообщил об обстреле нескольких сел
Под обстрел украинских военных попало сразу несколько сел Белгородского района Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Под обстрел попало сразу несколько сел Белгородского района. Пострадавших нет», – написал он.
Какие именно села попали под обстрел, Гладков не уточнил. Повреждения, по его словам, получила одна из подстанций, из-за чего без электричества остались Устинка, Лозовое, Черемошное, Соловьёвка, Петровка и Ровенёк.
7 ноября Гладков сообщил об обстреле города Грайворон. До этого, 6 ноября, под обстрел попал промышленный объект в граничащем с Украиной Грайворонском городском округе Белгородской области. По словам Гладкова, в результате атаки никто не пострадал. Последний раз Грайворонский городской округ попадал под обстрел 1 ноября, тогда украинские военные ударили по селу Козинка. Гладков рассказывал, что в результате атаки загорелась столовая, были повреждены несколько ангаров и легковой автомобиль. Было известно об одном пострадавшем.
Ранее власти Белгородской области до 21 ноября в очередной раз продлили «желтый» (высокий) уровень террористической опасности, который впервые ввели в апреле в связи с обстрелами со стороны Украины. Школы в Белгороде, Яковлевском городском округе и в девяти приграничных муниципальных районах перевели на дистанционный формат работы.
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