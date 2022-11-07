Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле города Грайворон
Под обстрел вооруженных сил Украины (ВСУ) попал город Грайворон в Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
«По предварительным данным, пострадавших нет. Осколками снаряда поврежден трансформаторный блок, в связи с этим произошло частичное отключение электроэнергии в городе и соседнем селе. Все оперативные и аварийные службы выехали на место», — написал он.
Накануне, 6 ноября, Гладков сообщил, что под обстрел попал промышленный объект в граничащем с Украиной Грайворонском городском округе Белгородской области. По его словам, в результате атаки никто не пострадал. Последний раз Грайворонский городской округ попадал под обстрел 1 ноября, тогда украинские военные ударили по селу Козинка. Гладков рассказывал, что в результате атаки загорелась столовая, были повреждены несколько ангаров и легковой автомобиль. Было известно об одном пострадавшем.
Власти Белгородской области до 21 ноября в очередной раз продлили «желтый» (высокий) уровень террористической опасности, который впервые ввели в апреле в связи с обстрелами со стороны Украины. Школы в Белгороде, Яковлевском городском округе и в девяти приграничных муниципальных районах перевели на дистанционный формат работы.