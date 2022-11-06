Гладков сообщил об обстреле промышленного объекта в Белгородской области
Промышленный объект попал под обстрел в граничащем с Украиной Грайворонском городском округе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Под обстрел в Грайворонском городском округе попал промышленный объект. Загорелся резервуар с растворителем», — написал Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, в результате атаки никто не пострадал, на месте работают все оперативные службы.
Последний раз Грайворонский городской округ попадал под обстрел 1 ноября, тогда украинские военные ударили по селу Козинка. Гладков рассказывал, что в результате атаки загорелась столовая, были повреждены несколько ангаров и легковой автомобиль. Было известно об одном пострадавшем.
Власти Белгородской области до 21 ноября в очередной раз продлили «желтый» (высокий) уровень террористической опасности, который впервые ввели в апреле в связи с обстрелами со стороны Украины. Школы в Белгороде, Яковлевском городском округе и в девяти приграничных муниципальных районах перевели на дистанционный формат работы.
19 октября по указу президента РФ Владимира Путина был введен средний уровень реагирования в восьми приграничных регионах, в том числе в Крыму, Севастополе, Белгородской и Курской областях.