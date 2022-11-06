Гладков сообщил об обстреле промышленного объекта в Белгородской области

Власти Белгородской области до 21 ноября в очередной раз продлили «желтый» (высокий) уровень террористической опасности, который впервые ввели в апреле в связи с обстрелами со стороны Украины. Школы в Белгороде, Яковлевском городском округе и в девяти приграничных муниципальных районах перевели на дистанционный формат работы.