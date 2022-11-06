В Белгородской области продлили «желтый» уровень опасности
Власти Белгородской области до 21 ноября продлили «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«До 21 ноября на территории Белгородской области действует «желтый» уровень террористической опасности. Соответствующий документ подписан», — написал глава региона.
По словам Гладкова, в области также на две недели продлевается постановление о запрете запуска петард, фейерверков и салютов.
С середины апреля граничащие с Украиной регионы ввели «желтый» уровень террористической опасности, который затем неоднократно продлевали. Некоторые из них подвергаются регулярным обстрелам украинских военных. В последний раз высокий уровень террористической опасности в Белгородской области продлевали 22 октября до 6 ноября. Школы в Белгороде, Яковлевском городском округе и в девяти приграничных муниципальных районах перевели на дистанционный формат работы.
19 октября по указу президента РФ Владимира Путина был введен средний уровень реагирования в восьми приграничных регионах, в том числе в Крыму, Севастополе, Белгородской и Курской областях.