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В Белгородской области продлили «желтый» уровень опасности

Ведомости

Власти Белгородской области до 21 ноября продлили «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«До 21 ноября на территории Белгородской области действует «желтый» уровень террористической опасности. Соответствующий документ подписан», — написал глава региона.

По словам Гладкова, в области также на две недели продлевается постановление о запрете запуска петард, фейерверков и салютов.

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С середины апреля граничащие с Украиной регионы ввели «желтый» уровень террористической опасности, который затем неоднократно продлевали. Некоторые из них подвергаются регулярным обстрелам украинских военных. В последний раз высокий уровень террористической опасности в Белгородской области продлевали 22 октября до 6 ноября. Школы в Белгороде, Яковлевском городском округе и в девяти приграничных муниципальных районах перевели на дистанционный формат работы.

19 октября по указу президента РФ Владимира Путина был введен средний уровень реагирования в восьми приграничных регионах, в том числе в Крыму, Севастополе, Белгородской и Курской областях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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