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Губернатор Белгородской области заявил об обстреле поселка Октябрьский

Ведомости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле поселка Октябрьский. Об этом глава региона написал в своем Telegram-канале.

«Под обстрел попал поселок Октябрьский Белгородского района. Пострадавших нет. Взрывной волной и осколками выбило окна, посекло заборы и стены в двух частных домовладениях. Глава района Владимир Перцев и оперативные службы на месте», — написал губернатор.

Гладков отметил, что сегодня подрядные организации проведут необходимые замеры и начнут восстановительные работы.

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3 ноября в Белгородской области сообщили об обстреле села Журавлевка. В этот же день вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Бутырки в Валуйском городском округе Белгородской области. Гладков отметил, что обошлось без пострадавших. По его словам, осколки от снарядов повредили автомобиль.

19 октября по указу президента РФ Владимира Путина был введен средний уровень реагирования в восьми приграничных регионах, в том числе в Крыму, Севастополе, Белгородской и Курской областях. Во всех остальных регионах России действует режим базовой готовности. При этом в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях ввели военное положение.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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