В Белгородской области сообщили об обстреле села Журавлевка

Журавлевка регулярно подвергается атакам с украинской стороны с начала спецоперации. В марте в Журавлевке и Нехотеевке ввели режим ЧС из-за разрыва снаряда, выпущенного украинского военными. А в конце мая власти региона приняли решение запретить въезд в Журавлевку. В середине сентября Гладков призвал жителей села эвакуироваться из своих домов на некоторое время.