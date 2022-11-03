В Белгородской области сообщили об обстреле села Журавлевка
Село Журавлевка Белгородской области попало под обстрел украинских военных, снаряды попали по детскому саду и библиотеке. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Сегодня больше всего снарядов попало по детскому саду и библиотеке. Узнать их облик сложно, разрушения сильные», — написал губернатор области в своем Telegram-канале.
Гладков добавил, что от обстрелов также пострадали частные дома — новые разрушения зафиксированы на территории 14 домовладений.
Ранее сегодня вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Бутырки в Валуйском городском округе Белгородской области. Гладков отметил, что обошлось без пострадавших. По его словам, осколки от снарядов повредили автомобиль.
В предыдущий раз ВСУ обстреляли Журавлевку 13 сентября. По словам Гладкова, на тот момент почти все жители покинули село. Он добавил, что ударами по населенному пункту Киев стремится запугать население. После обстрела села председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовные дела из-за разрушения гражданских объектов.
Журавлевка регулярно подвергается атакам с украинской стороны с начала спецоперации. В марте в Журавлевке и Нехотеевке ввели режим ЧС из-за разрыва снаряда, выпущенного украинского военными. А в конце мая власти региона приняли решение запретить въезд в Журавлевку. В середине сентября Гладков призвал жителей села эвакуироваться из своих домов на некоторое время.
19 октября по указу президента РФ Владимира Путина был введен средний уровень реагирования в восьми приграничных регионах, в том числе в Крыму, Севастополе, Белгородской и Курской областях. Во всех остальных регионах России действует режим базовой готовности. При этом в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях ввели военное положение.
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