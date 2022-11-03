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В Белгородской области сообщили об обстреле села Журавлевка

Ведомости

Село Журавлевка Белгородской области попало под обстрел украинских военных, снаряды попали по детскому саду и библиотеке. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. 

«Сегодня больше всего снарядов попало по детскому саду и библиотеке. Узнать их облик сложно, разрушения сильные», — написал губернатор области в своем Telegram-канале. 

Гладков добавил, что от обстрелов также пострадали частные дома — новые разрушения зафиксированы на территории 14 домовладений. 

Ранее сегодня вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Бутырки в Валуйском городском округе Белгородской области. Гладков отметил, что обошлось без пострадавших. По его словам, осколки от снарядов повредили автомобиль. 

В предыдущий раз ВСУ обстреляли Журавлевку 13 сентября. По словам Гладкова, на тот момент почти все жители покинули село. Он добавил, что ударами по населенному пункту Киев стремится запугать население. После обстрела села председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовные дела из-за разрушения гражданских объектов. 

Журавлевка регулярно подвергается атакам с украинской стороны с начала спецоперации. В марте в Журавлевке и Нехотеевке ввели режим ЧС из-за разрыва снаряда, выпущенного украинского военными. А в конце мая власти региона приняли решение запретить въезд в Журавлевку. В середине сентября Гладков призвал жителей села эвакуироваться из своих домов на некоторое время. 

19 октября по указу президента РФ Владимира Путина был введен средний уровень реагирования в восьми приграничных регионах, в том числе в Крыму, Севастополе, Белгородской и Курской областях. Во всех остальных регионах России действует режим базовой готовности. При этом в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях ввели военное положение.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных