Трамп может объявить о намерении баллотироваться на пост президента США 15 ноября

8 ноября в США прошли промежуточные выборы, в ходе которых будут переизбраны весь конгресс и треть сената. Кроме того, в 36 штатах из 50 прошли выборы губернаторов. По данным телеканала NBC, в палате представителей республиканцы получат 222 места, демократы — 213 из 435. Для большинства необходимо набрать 218 мест. В сенате же 49 мест принадлежат республиканцам, 48 — демократам, спрогнозировал телеканал.