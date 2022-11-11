Трамп может объявить о намерении баллотироваться на пост президента США 15 ноября
Экс-президент США Дональд Трамп, несмотря на противоречивые результаты республиканцев на промежуточных выборах, планирует 15 ноября официально объявить о намерении вновь баллотироваться на пост главы государства, передает The Daily Beast со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
«Промежуточные выборы прошли не так хорошо, как надеялась Республиканская партия, в результате чего ряд республиканцев заявили, что партия должна "перевернуть страницу" в отношении Трампа», — сообщил один из собседников.
Несмотря на результаты промежуточных выборов, Трамп объявит о намерении баллотироваться 15 ноября в 21:00 по местному времени (5:00 мск) в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, отмечает издание.
8 ноября в США прошли промежуточные выборы, в ходе которых будут переизбраны весь конгресс и треть сената. Кроме того, в 36 штатах из 50 прошли выборы губернаторов. По данным телеканала NBC, в палате представителей республиканцы получат 222 места, демократы — 213 из 435. Для большинства необходимо набрать 218 мест. В сенате же 49 мест принадлежат республиканцам, 48 — демократам, спрогнозировал телеканал.
В тот же день Трамп анонсировал «большое объявление» 15 ноября. По данным The Washington Post, Трамп все чаще говорит о своих планах баллотироваться на новый срок, заявляя, что он оформит свои намерения «очень, очень скоро».
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