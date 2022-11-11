Newsweek: отказ Украины от переговоров вынуждает ЕС сокращать финансовую помощь

Ранее первый замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил, что ЕС не сможет выделить Украине 3 млрд евро макрофинансовой помощи из обещанных в мае 9 млрд евро на этот год. Домбровскис отметил, что транш в размере 2,5 млрд евро будет перечислен Украине до конца ноября и станет последним в этом году.