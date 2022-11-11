Газета
Политика

Newsweek: отказ Украины от переговоров вынуждает ЕС сокращать финансовую помощь

Ведомости

Чем дольше Украина отказывается от переговоров с Россией, тем труднее Евросоюзу согласовывать выделение финансовой поддержки стране, заявил в интервью изданию Newsweek сотрудник Мичиганского университета Джон Чорчиари.

По его словам, процесс предоставления финансовой помощи ЕС является «громоздким». «Если условия на Украине продолжат ухудшаться, у Европы может не остаться выбора», — отмечает Чорчиари.

Он также рассказал, что с каждым днем европейцы все больше ждут начала процесса по мирному урегулированию на Украине. В то же время страны Центральной Европы начинают препятствовать выделению новых средств украинскому правительству.

Ранее первый замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил, что ЕС не сможет выделить Украине 3 млрд евро макрофинансовой помощи из обещанных в мае 9 млрд евро на этот год. Домбровскис отметил, что транш в размере 2,5 млрд евро будет перечислен Украине до конца ноября и станет последним в этом году.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Ранее по теме: В МИДе заявили о готовности к переговорам с Украиной без предварительных условий

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных