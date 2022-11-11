Newsweek: отказ Украины от переговоров вынуждает ЕС сокращать финансовую помощь
Чем дольше Украина отказывается от переговоров с Россией, тем труднее Евросоюзу согласовывать выделение финансовой поддержки стране, заявил в интервью изданию Newsweek сотрудник Мичиганского университета Джон Чорчиари.
По его словам, процесс предоставления финансовой помощи ЕС является «громоздким». «Если условия на Украине продолжат ухудшаться, у Европы может не остаться выбора», — отмечает Чорчиари.
Он также рассказал, что с каждым днем европейцы все больше ждут начала процесса по мирному урегулированию на Украине. В то же время страны Центральной Европы начинают препятствовать выделению новых средств украинскому правительству.
Ранее первый замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил, что ЕС не сможет выделить Украине 3 млрд евро макрофинансовой помощи из обещанных в мае 9 млрд евро на этот год. Домбровскис отметил, что транш в размере 2,5 млрд евро будет перечислен Украине до конца ноября и станет последним в этом году.
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