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Посол Колумбии сообщил о сложностях при поставках российских вертолетов

Ведомости

В вопросах поставок в Колумбию российских вертолетов есть сложности, военные двух стран поддерживают контакты в этой сфере, сообщил «РИА Новости» посол Колумбии в Москве Эктор Исидро Аренас Нейра.

По словам посла, Колумбия давно покупает у РФ вертолеты Ми-17/Ми-18, российские специалисты приезжают в страну помогать с техническим обслуживанием, колумбийцы также ездят в Россию на обучение.

«Да, контакты по вопросам приобретения и обслуживания оборудования. Я знаю, что сейчас есть сложности из-за логистики, так как транспортировка самолетов осуществляется морским путем. Стоимость страховки сильно выросла, цены выросли», — сказал Аренас, добавив, что Колумбия «немного диверсифицировала» свои закупки.

По данным агентства, у Колумбии сейчас есть 50 вертолетов из РФ, половина из которых используется для транспортировки военных.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных