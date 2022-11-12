Посол Колумбии сообщил о сложностях при поставках российских вертолетов
В вопросах поставок в Колумбию российских вертолетов есть сложности, военные двух стран поддерживают контакты в этой сфере, сообщил «РИА Новости» посол Колумбии в Москве Эктор Исидро Аренас Нейра.
По словам посла, Колумбия давно покупает у РФ вертолеты Ми-17/Ми-18, российские специалисты приезжают в страну помогать с техническим обслуживанием, колумбийцы также ездят в Россию на обучение.
«Да, контакты по вопросам приобретения и обслуживания оборудования. Я знаю, что сейчас есть сложности из-за логистики, так как транспортировка самолетов осуществляется морским путем. Стоимость страховки сильно выросла, цены выросли», — сказал Аренас, добавив, что Колумбия «немного диверсифицировала» свои закупки.
По данным агентства, у Колумбии сейчас есть 50 вертолетов из РФ, половина из которых используется для транспортировки военных.