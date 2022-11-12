Посол Колумбии сообщил о сложностях при поставках российских вертолетов

«Да, контакты по вопросам приобретения и обслуживания оборудования. Я знаю, что сейчас есть сложности из-за логистики, так как транспортировка самолетов осуществляется морским путем. Стоимость страховки сильно выросла, цены выросли», — сказал Аренас, добавив, что Колумбия «немного диверсифицировала» свои закупки.