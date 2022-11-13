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Reuters: демократы сохранят контроль над сенатом США

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Демократы сохранят контроль над сенатом США после переизбрания сенатора Кэтрин Кортес Масто в Неваде, передает Reuters со ссылкой на прогноз Edison Research.

Кортес Масто, как пишет агентство, с небольшим перевесом обошла республиканца Адама Лаксальта, бывшего генерального прокурора штата, которого поддерживал экс-президент США Дональд Трамп.

После переизбрания сенатора в Неваде, а также победы демократа Марка Келли в Аризоне представители демократической партии будут контролировать 50 мест в сенате, отмечает Reuters. Это означает, что демократы по-прежнему смогут утверждать кандидатов президента США Джо Байдена, в том числе федеральных судей.

8 ноября в США прошли промежуточные выборы, в ходе которых будут переизбраны весь конгресс и треть сената. Кроме того, в 36 штатах из 50 прошли выборы губернаторов. По последним данным, которые приводит телеканал CNN, в палате представителей республиканцы получают 211 мест, демократы — 198. По прогнозам телеканала NBC, всего республиканцы получат 222 места, демократы — 213 из 435. Для большинства необходимо набрать 218 мест.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных