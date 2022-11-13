Reuters: демократы сохранят контроль над сенатом США
Демократы сохранят контроль над сенатом США после переизбрания сенатора Кэтрин Кортес Масто в Неваде, передает Reuters со ссылкой на прогноз Edison Research.
Кортес Масто, как пишет агентство, с небольшим перевесом обошла республиканца Адама Лаксальта, бывшего генерального прокурора штата, которого поддерживал экс-президент США Дональд Трамп.
После переизбрания сенатора в Неваде, а также победы демократа Марка Келли в Аризоне представители демократической партии будут контролировать 50 мест в сенате, отмечает Reuters. Это означает, что демократы по-прежнему смогут утверждать кандидатов президента США Джо Байдена, в том числе федеральных судей.
8 ноября в США прошли промежуточные выборы, в ходе которых будут переизбраны весь конгресс и треть сената. Кроме того, в 36 штатах из 50 прошли выборы губернаторов. По последним данным, которые приводит телеканал CNN, в палате представителей республиканцы получают 211 мест, демократы — 198. По прогнозам телеканала NBC, всего республиканцы получат 222 места, демократы — 213 из 435. Для большинства необходимо набрать 218 мест.