Лавров: США на саммите в Камбодже настаивали на неприемлемой оценке ситуации на Украине
США и их западные партнеры настаивали на неприемлемой оценке ситуации на Украине и вокруг нее, из-за чего участники Восточноазиатского саммита (ВАС) в Камбодже не смогли принять совместное заявление по его итогам, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Каких-либо коллективных решений сегодня принято не было, поскольку Соединенные Штаты и их западные коллеги настаивали на абсолютно неприемлемом языке в отношении ситуации на Украине и вокруг нее», — сказал министр (цитата по ТАСС).
По словам Лаврова, изложенные им итоги ВАС и направления сотрудничества стран-участниц будут отражены в коммюнике, которое выпустит председательство Камбоджи от своего имени.
ВАС впервые собрался в 2005 г. в Куала-Лумпуре как клуб глав государств для обсуждения ключевых вопросов безопасности в Восточной Азии. Членом саммита Россия стала в 2011 г. одновременно с США. ВАС объединяет 10 государств АСЕАН, а также ее диалоговых партнеров – Австралию, Индию, Китай, Новую Зеландию, Республику Корею, Россию, США и Японию.