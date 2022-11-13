Лавров: США на саммите в Камбодже настаивали на неприемлемой оценке ситуации на Украине

ВАС впервые собрался в 2005 г. в Куала-Лумпуре как клуб глав государств для обсуждения ключевых вопросов безопасности в Восточной Азии. Членом саммита Россия стала в 2011 г. одновременно с США. ВАС объединяет 10 государств АСЕАН, а также ее диалоговых партнеров – Австралию, Индию, Китай, Новую Зеландию, Республику Корею, Россию, США и Японию.