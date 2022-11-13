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Лавров: США на саммите в Камбодже настаивали на неприемлемой оценке ситуации на Украине

Ведомости

США и их западные партнеры настаивали на неприемлемой оценке ситуации на Украине и вокруг нее, из-за чего участники Восточноазиатского саммита (ВАС) в Камбодже не смогли принять совместное заявление по его итогам, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Каких-либо коллективных решений сегодня принято не было, поскольку Соединенные Штаты и их западные коллеги настаивали на абсолютно неприемлемом языке в отношении ситуации на Украине и вокруг нее», — сказал министр (цитата по ТАСС).

По словам Лаврова, изложенные им итоги ВАС и направления сотрудничества стран-участниц будут отражены в коммюнике, которое выпустит председательство Камбоджи от своего имени. 

ВАС впервые собрался в 2005 г. в Куала-Лумпуре как клуб глав государств для обсуждения ключевых вопросов безопасности в Восточной Азии. Членом саммита Россия стала в 2011 г. одновременно с США. ВАС объединяет 10 государств АСЕАН, а также ее диалоговых партнеров – Австралию, Индию, Китай, Новую Зеландию, Республику Корею, Россию, США и Японию.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных