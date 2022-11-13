В Госдуме заявили о готовности принять поправки Путина о лишении гражданства

«Если люди, дававшие при вступлении в гражданство клятву на верность России и обещавшие соблюдать наши законы, ее нарушили, они тем самым уже добровольно расторгли договор с государством, предоставившим им свою защиту и права гражданина России, и это дает государству право отменить решение о предоставлении гражданства», — заявил Пискарев, отметив, что сейчас в РФ нежелательной признана деятельность 67 иностранных организаций, однако «на самом деле их намного больше».