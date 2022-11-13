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В Госдуме заявили о готовности принять поправки Путина о лишении гражданства

Ведомости

Госдума РФ оперативно поддержит поправки о лишении приобретенного гражданства за публичные призывы к действиям против территориальной целостности России, дискредитацию Вооруженных сил страны и участие в нежелательной иностранной или международной НПО. Об этом «РИА Новости» сообщил член думского комитета по госстроительству и законодательству Дмитрий Вяткин.

Поправку к принятому ранее в первом чтении законопроекту о гражданстве внес в нижнюю палату парламента президент РФ Владимир Путин. В документ были добавлены несколько статей Уголовного кодекса.

«Они (поправки) будут поддержаны... Сделаем это достаточно оперативно. Это, очевидно, нужная мера. Каждому нужно определиться: либо ты со своей страной, либо нет. Сейчас время такое», — сказал Вяткин.

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Изменения в законопроект прокомментировал также глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев. Как заявил журналистам депутат, «поправка в части НПО, равно как и по другим упомянутым случаям, очень существенна и абсолютно справедлива».

«Если люди, дававшие при вступлении в гражданство клятву на верность России и обещавшие соблюдать наши законы, ее нарушили, они тем самым уже добровольно расторгли договор с государством, предоставившим им свою защиту и права гражданина России, и это дает государству право отменить решение о предоставлении гражданства», — заявил Пискарев, отметив, что сейчас в РФ нежелательной признана деятельность 67 иностранных организаций, однако «на самом деле их намного больше».

Как сообщали «РИА Новости», лишать приобретенного гражданства предлагается за осуществление деятельности  нежелательной иностранной или международной неправительственной организации, распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ, публичные призывы к нарушению территориальной целостности РФ, а также публичные действия, направленные на дискредитацию использования армии.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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