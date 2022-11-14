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Политика

МИД Эстонии призвал ввести новые санкции против России

Ведомости

Из-за роста цен на энергоносители Москва получала огромную прибыль, в связи с этим нужно разработать новый пакет санкций против России. Такое заявление сделал глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу. 

«Прошло уже девять месяцев после начала [СВО]. Россия все это время получала огромную прибыль из-за возросших цен на нефть и газ, [поэтому] необходимо немедленно разработать новый пакет санкций, вывести их на новый уровень», — сказал Рейнсалу по прибытии на встречу глав внешнеполитических ведомств стран ЕС (цитата по ТАСС).

Глава эстонского МИДа также призвал страны ЕС «осуществить обещанные ранее платежи» Украине и разработать новые меры поддержки. Он заявил, что оказываемой помощи Киеву недостаточно, добавив, что необходимо подумать о «новой парадигме» в подходе к этому вопросу.

Ранее сегодня глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз пока что не готов обсуждать новые санкции в отношении РФ. При этом он отметил, что работа в этом направлении постоянно ведется. «Можете быть уверены, что мы не остановились», — отметил Боррель. 

После начала спецоперации на Украине западные страны ввели масштабные санкции против России. В предыдущий раз ЕС утвердил восьмой пакет санкций 6 октября. Одной из главных мер стало ограничение стоимости нефти. Ценовой потолок для сырой нефти вступит в силу 5 декабря 2022 г., а для нефтепродуктов — 5 февраля 2023 г. В Еврокомиссии отметили, что данная мера разрабатывалась в «тесной координации» с G7.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных