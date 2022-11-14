В Белгородской области сообщили об обстреле Валуйского городского округа
Российские средства ПВО утром 14 ноября сбили две ракеты в Валуйском городском округе Белгородской области, об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В результате никто не пострадал.
«По сегодняшнему обстрелу Валуйского городского округа. Утром нашими средствами ПВО были сбиты две ракеты. По информации от оперативных служб пострадавших и разрушений нет», — написал он. ⠀
Также Гладков сообщил, что был зафиксирован прилет мин на окраину села Борки. В результате также никто не пострадал. Что касается материального ущерба, то появились разрушения в погребе одного частного дома, во втором жилом доме выбиты окна, написал он.
19 октября президент Владимир Путин подписал указ о введении режима «среднего уровня реагирования» в восьми приграничных регионах — Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях (некоторые из них подвергались обстрелам со стороны Украины).
Помимо этого в Белгородской области также действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. С середины апреля 6 из 7 регионов ввели «желтый» уровень террористической опасности, который затем неоднократно продлевали. В последний раз высокий уровень террористической опасности в Белгородской области продлевали 6 ноября — действие режима продлится до 21 ноября.
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