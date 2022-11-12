Белгородский губернатор сообщил о минометном обстреле нескольких сел

10 ноября Гладков также сообщал об обстреле нескольких сел на территории области. 7 ноября он заявил об обстреле города Грайворон. До этого, 6 ноября, под обстрел попал промышленный объект в граничащем с Украиной Грайворонском городском округе Белгородской области. По словам Гладкова, в результате атаки никто не пострадал. Последний раз Грайворонский городской округ попадал под обстрел 1 ноября, тогда украинские военные ударили по селу Козинка. Гладков рассказывал, что в результате атаки загорелась столовая, были повреждены несколько ангаров и легковой автомобиль. Было известно об одном пострадавшем.