Белгородский губернатор сообщил о минометном обстреле нескольких сел
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о минометном обстреле нескольких сел. Он отметил, что пострадавших нет.
«Несколько сел в Шебекинском городском округе попали под минометный обстрел. Пострадавших нет, но есть попадание в газовый распределитель на окраине одного из сел. Аварийные службы уже на месте. Для устранения последствий потребуется два часа», — написал Гладков в своем Telegram-канале.
Глава региона отметил, что продолжается подомовой обход территории.
10 ноября Гладков также сообщал об обстреле нескольких сел на территории области. 7 ноября он заявил об обстреле города Грайворон. До этого, 6 ноября, под обстрел попал промышленный объект в граничащем с Украиной Грайворонском городском округе Белгородской области. По словам Гладкова, в результате атаки никто не пострадал. Последний раз Грайворонский городской округ попадал под обстрел 1 ноября, тогда украинские военные ударили по селу Козинка. Гладков рассказывал, что в результате атаки загорелась столовая, были повреждены несколько ангаров и легковой автомобиль. Было известно об одном пострадавшем.
Ранее власти Белгородской области до 21 ноября в очередной раз продлили «желтый» (высокий) уровень террористической опасности, который впервые ввели в апреле в связи с обстрелами со стороны Украины. Школы в Белгороде, Яковлевском городском округе и в девяти приграничных муниципальных районах перевели на дистанционный формат работы.