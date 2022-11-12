Курский губернатор сообщил о сбросе ВСУ взрывного устройства на подстанцию
Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили на подстанцию Глушковской районной электрической сети (РЭС) в Курской области взрывное устройство, оборудование получило повреждения, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
«Сегодня ВСУ сбросили с дрона самодельное взрывное устройство на подстанцию Глушковской РЭС», — написал губернатор.
По его словам, в результате атаки никто не пострадал, но есть незначительные повреждения оборудования. В некоторых поселках часть домов оказалась обесточена, добавил Старовойт. Власти пообещали восстановить энергоснабжение в ближайшее время.
8 ноября Старовойт сообщил, что ВСУ предприняли попытку подорвать подстанцию Глушковской РЭС, сбросив с дрона взрывное устройство. Он уточнил, что при этом никто не пострадал, на подачу электроэнергии произошедшее не повлияло.
19 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении режима «среднего уровня реагирования» в восьми приграничных регионах — Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях (некоторые из них подвергались обстрелам со стороны Украины).
Помимо этого в Курской области также действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. С середины апреля 6 из 7 регионов ввели «желтый» уровень террористической опасности, который затем неоднократно продлевали.