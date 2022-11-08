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В Курской области сообщили о попытке ВСУ подорвать подстанцию Глушковской РЭС

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались подорвать подстанцию Глушковской РЭС в Курской области, сбросив с дрона взрывное устройство, об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале. Он уточнил, что в результате атаки никто не пострадал. 

«Сегодня ВСУ попытались сбросить с дрона самодельное взрывное устройство на подстанцию Глушковской РЭС. Пострадавших нет, повреждения нанесены незначительные, на подачу электроэнергии это никак не повлияло», — сказано в сообщении. 

В конце прошлой недели Старовойт сообщил об обстреле села Гуево в Курской области, в результате чего была повреждена линия электроснабжения. При обстреле этого же населенного пункта 2 ноября пострадали пять человек, в том числе трое детей.  

19 октября президент Владимир Путин подписал указ о введении режима «среднего уровня реагирования» в восьми приграничных регионах — Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях (некоторые из них подвергались обстрелам со стороны Украины).

Помимо этого в Курской области также действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. С середины апреля 6 из 7 регионов ввели «желтый» уровень террористической опасности, который затем неоднократно продлевали.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных