В Курской области сообщили о попытке ВСУ подорвать подстанцию Глушковской РЭС
Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались подорвать подстанцию Глушковской РЭС в Курской области, сбросив с дрона взрывное устройство, об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале. Он уточнил, что в результате атаки никто не пострадал.
«Сегодня ВСУ попытались сбросить с дрона самодельное взрывное устройство на подстанцию Глушковской РЭС. Пострадавших нет, повреждения нанесены незначительные, на подачу электроэнергии это никак не повлияло», — сказано в сообщении.
В конце прошлой недели Старовойт сообщил об обстреле села Гуево в Курской области, в результате чего была повреждена линия электроснабжения. При обстреле этого же населенного пункта 2 ноября пострадали пять человек, в том числе трое детей.
19 октября президент Владимир Путин подписал указ о введении режима «среднего уровня реагирования» в восьми приграничных регионах — Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях (некоторые из них подвергались обстрелам со стороны Украины).
Помимо этого в Курской области также действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. С середины апреля 6 из 7 регионов ввели «желтый» уровень террористической опасности, который затем неоднократно продлевали.
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