ВСУ обстреляли село Гуево в Курской области
Украинские военные обстреляли село Гуево в приграничном Суджанском районе Курской области. Об этом заявил губернатор Курской области Роман Старовойт. Глава региона отметил, что никто не пострадал.
«Повреждения получили дома и хозпостройки в четырех домовладениях. В одном из домов осколки прошили стены насквозь. Повреждена линия электроснабжения», — написал губернатор в Telegram-канале.
19 октября президент Владимир Путин подписал указ о введении режима «среднего уровня реагирования» в восьми приграничных регионах — Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях (некоторые из них подвергались обстрелам со стороны Украины).
2 ноября вооруженные силы Украины обстреляли поселок Теткино и село Гордеевка в Курской области.