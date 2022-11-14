Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле села Козинка
Село Козинка в Белгородской области попало под обстрел со стороны украинских военных, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Пострадавших нет.
«Под обстрел попало село Козинка Грайворонского городского округа. В результате попадания снаряда на территории фермерского хозяйства происходит горение емкости с дизельным топливом. На месте работают оперативные службы и пожарные расчеты. Подомовой обход территории продолжается», — написал Гладков.
Село Козинка ранее уже подвергалось обстрелам со стороны Украины. Так, 1 ноября один человек получил ранение легкой степени тяжести при обстреле. В результате попадания снарядов на территории фермерского хозяйства произошел пожар в столовой, повреждены несколько ангаров и легковой автомобиль.
Гладков ранее сегодня также сообщил, что российские средства ПВО сбили две ракеты в Валуйском городском округе. Помимо этого был зафиксирован прилет мин на окраину села Борки.
19 октября президент Владимир Путин подписал указ о введении режима «среднего уровня реагирования» в восьми приграничных регионах — Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях (некоторые из них подвергались обстрелам со стороны Украины).
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