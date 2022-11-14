Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле села Козинка

Село Козинка ранее уже подвергалось обстрелам со стороны Украины. Так, 1 ноября один человек получил ранение легкой степени тяжести при обстреле. В результате попадания снарядов на территории фермерского хозяйства произошел пожар в столовой, повреждены несколько ангаров и легковой автомобиль.