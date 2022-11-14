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Путин подписал указ о службе в ВС России с иностранным гражданством

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в Вооруженных силах РФ могут служить люди с иностранным гражданством. Документ опубликован на портале правовой информации.

В указе сказано, что к службе в российской армии по призыву допускаются лица с иностранным гражданством, видом на жительство в другом государстве или другим документом, который «подтверждает право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства».

Ранее иностранные граждане могли служить в ВС РФ только по контракту. Согласно закону от 28 марта 1998 г. «О воинской обязанности и военной службе», в российской армии могут служить иностранные граждане, которые законно проживают на территории России. Кроме того, иностранец должен знать русский язык и соответствовать медицинским требованиям.

В подписанном президентом указе отмечается, что контракт не может быть заключен с иностранцем, у которого есть судимость, в отношении которого вынесен обвинительный приговор или который отбывал наказание в виде лишения свободы. Также в ВС РФ не сможет служить иностранный гражданин, который привлекался к административной ответственности за употребление наркотиков или психотропных веществ.

В конце сентября Госдума одобрила во II и сразу в III чтениях законопроект об упрощении получения иностранцами российского гражданства. Согласно документу, мера распространяется на иностранных граждан, которые заключили контракт о прохождении службы в ВС РФ на срок не менее одного года. 24 сентября соответствующий указ подписал Путин.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных