Путин подписал указ о службе в ВС России с иностранным гражданством
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в Вооруженных силах РФ могут служить люди с иностранным гражданством. Документ опубликован на портале правовой информации.
В указе сказано, что к службе в российской армии по призыву допускаются лица с иностранным гражданством, видом на жительство в другом государстве или другим документом, который «подтверждает право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства».
Ранее иностранные граждане могли служить в ВС РФ только по контракту. Согласно закону от 28 марта 1998 г. «О воинской обязанности и военной службе», в российской армии могут служить иностранные граждане, которые законно проживают на территории России. Кроме того, иностранец должен знать русский язык и соответствовать медицинским требованиям.
В подписанном президентом указе отмечается, что контракт не может быть заключен с иностранцем, у которого есть судимость, в отношении которого вынесен обвинительный приговор или который отбывал наказание в виде лишения свободы. Также в ВС РФ не сможет служить иностранный гражданин, который привлекался к административной ответственности за употребление наркотиков или психотропных веществ.
В конце сентября Госдума одобрила во II и сразу в III чтениях законопроект об упрощении получения иностранцами российского гражданства. Согласно документу, мера распространяется на иностранных граждан, которые заключили контракт о прохождении службы в ВС РФ на срок не менее одного года. 24 сентября соответствующий указ подписал Путин.
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