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Си Цзиньпин заявил о недопустимости навязывания американской модели другим странам

Ведомости

Политика Вашингтона по противопоставлению своей «демократии» «авторитарным режимам» устарела и противоречит тенденциям. Такое заявление сделал лидер КНР Си Цзиньпин в ходе разговора с президентом США Джо Байденом, передает пресс-служба МИД Китая.

«Противопоставление так называемой демократии "авторитарным режимам" не соответствует современным реалиям в мире и противоречит существующим тенденциям», — заявил Си Цзиньпин.

По словам лидера Китая, в США существует демократия «американского образца», а в КНР — «китайского». Он добавил, что и то, и другое соответствует национальным интересам стран. Си Цзиньпин также указал, что Китай идет путем социализма, в отличие от США, которые выбирают капитализм. Лидер КНР призвал Вашингтон признать эти различия и уважать их, а не пытаться «заставить измениться» и «подрывать режимы друг друга».

Кроме того, подчеркнул Си Цзиньпин, к достижению свободы, демократии и соблюдению прав человека стремится все человечество. Он добавил, что эти же принципы поддерживает коммунистическая партия Китая.

Встреча Байдена и Си Цзиньпина состоялась на полях саммита G20, который проходит на индонезийском острове Бали с 15 по 16 ноября. Ранее итоги переговоров представили в Белом доме. Там отметили, что Байден предостерег Китай от конфликта с США. Президент США отметил, что Вашингтон продолжит активно конкурировать с Пекином, однако соперничество не должно перерасти в конфликт.

Лидеры стран также обсудили конфликт на Украине и применение ядерного оружия. Байден и Си Цзиньпин сошлись на том, что использование ядерного оружия недопустимо.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных