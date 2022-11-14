Си Цзиньпин заявил о недопустимости навязывания американской модели другим странам
Политика Вашингтона по противопоставлению своей «демократии» «авторитарным режимам» устарела и противоречит тенденциям. Такое заявление сделал лидер КНР Си Цзиньпин в ходе разговора с президентом США Джо Байденом, передает пресс-служба МИД Китая.
«Противопоставление так называемой демократии "авторитарным режимам" не соответствует современным реалиям в мире и противоречит существующим тенденциям», — заявил Си Цзиньпин.
По словам лидера Китая, в США существует демократия «американского образца», а в КНР — «китайского». Он добавил, что и то, и другое соответствует национальным интересам стран. Си Цзиньпин также указал, что Китай идет путем социализма, в отличие от США, которые выбирают капитализм. Лидер КНР призвал Вашингтон признать эти различия и уважать их, а не пытаться «заставить измениться» и «подрывать режимы друг друга».
Кроме того, подчеркнул Си Цзиньпин, к достижению свободы, демократии и соблюдению прав человека стремится все человечество. Он добавил, что эти же принципы поддерживает коммунистическая партия Китая.
Встреча Байдена и Си Цзиньпина состоялась на полях саммита G20, который проходит на индонезийском острове Бали с 15 по 16 ноября. Ранее итоги переговоров представили в Белом доме. Там отметили, что Байден предостерег Китай от конфликта с США. Президент США отметил, что Вашингтон продолжит активно конкурировать с Пекином, однако соперничество не должно перерасти в конфликт.
Лидеры стран также обсудили конфликт на Украине и применение ядерного оружия. Байден и Си Цзиньпин сошлись на том, что использование ядерного оружия недопустимо.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса