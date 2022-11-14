Си Цзиньпин заявил о недопустимости навязывания американской модели другим странам

По словам лидера Китая, в США существует демократия «американского образца», а в КНР — «китайского». Он добавил, что и то, и другое соответствует национальным интересам стран. Си Цзиньпин также указал, что Китай идет путем социализма, в отличие от США, которые выбирают капитализм. Лидер КНР призвал Вашингтон признать эти различия и уважать их, а не пытаться «заставить измениться» и «подрывать режимы друг друга».