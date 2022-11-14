Генассамблея ООН приняла резолюцию по выплате репараций Украине
Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую Россию к ответственности за «нарушение международного права» в отношении Украины, в том числе через выплату репараций. Трансляция заседания велась на сайте ООН.
За резолюцию проголосовали 94 страны, 14 высказались против, 73 воздержались. Среди стран, выступивших против, находятся Россия, Китай, Белоруссия, КНДР, Иран и Сирия.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал юридически ничтожным проект резолюции. «С юридической точки зрения положения проекта не выдерживают никакой критики, являются юридически ничтожными и попыткой легализовать нелегализумое с точки зрения действующего международного права», — отметил он.
Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский также заявил, что западные страны должны возместить ущерб развивающимся странам за «колониальную политику, рабство и грабеж» — данное предложение дипломат связал с последствиями назначения репарационных выплат России.
Ранее еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс заявил, что замороженные резервы России в размере 300 млрд евро можно сохранять как гарантию до тех пор, пока Москва не восстановит Украину. Он напомнил, что ЕС уже заморозил российские активы на 17 млрд евро. Под ограничения, по его словам, попали активы 90 человек, они заморожены в семи государствах блока.
Президент России Владимир Путин, в свою очередь, отмечал, что воровство чужих активов никогда до добра не доводило — особенно тех, кто этим занимается. По его словам, это нарушение правил и норм в сфере международных финансов.
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