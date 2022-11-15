Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле поселка Шебекинский
Поселок Ленинский Шебекинского городского округа попал под обстрел со стороны украинских военных, написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Пострадавших нет. В результате прилета снарядов повреждено остекление одного частного домовладения. На данный момент подача электроэнергии в поселке восстановлена. К восстановлению газоснабжения смогут приступить только после разминирования. Оперативные бригады уже работают на месте», — написал он.
Накануне глава региона сообщил об обстреле села Козинка Грайворонского городского округа. В результате попадания снаряда на территории фермерского хозяйства произошло горение емкости с дизельным топливом. Пострадавших нет.
19 октября президент Владимир Путин подписал указ о введении режима «среднего уровня реагирования» в восьми приграничных регионах — Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях (некоторые из них подвергались обстрелам со стороны Украины).
Помимо этого на территории региона до 21 ноября в очередной раз продлили «желтый» (высокий) уровень террористической опасности, который впервые ввели в апреле в связи с обстрелами со стороны Украины.
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