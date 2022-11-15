Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле поселка Шебекинский

«Пострадавших нет. В результате прилета снарядов повреждено остекление одного частного домовладения. На данный момент подача электроэнергии в поселке восстановлена. К восстановлению газоснабжения смогут приступить только после разминирования. Оперативные бригады уже работают на месте», — написал он.