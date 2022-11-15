«Звезда»: Минобороны пообещало платить военным за сбитую украинскую технику
Минобороны пообещало военнослужащим, призванным в рамках частичной мобилизации, денежное вознаграждение за уничтожение и захват украинской военной техники. Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на памятку, в которой указан размер выплат.
По данным «Звезды», самое большое вознаграждение полагается за ликвидацию вертолетов и самолетов. В таком случае военнослужащему выплатят 200 000 руб. и 300 000 руб. соответственно.
Уничтожение танков планируется поощрять суммой в 100 000 руб. Если военнослужащий ликвидирует беспилотник, боевую машину, зенитный ракетный комплекс и др., то он получит выплату размером 50 000 руб. Телеканал утверждает, что за отдельные заслуги, в частности уничтожение противника, военнослужащий может получить вознаграждение в 100 000 руб.
Кроме того, «Звезда» опубликовала видео с командиром мотострелкового отделения с позывным «Богдан», который изучает памятку. По его словам, поощрение «за сбитую технику и уничтожение личного состава [Украины]» дает мотивацию. Минобороны официально выплаты за уничтожение украинской техники не анонсировало.
Специальная военная операция началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.
Также с 21 сентября по конец октября в России шла частичная мобилизация, в рамках которой было призвано 300 000 граждан РФ. Помимо ряда льгот, военнослужащим также пообещали выплаты. 19 октября Путин утвердил перечень поручений, в него в том числе вошел минимальный размер выплат военнослужащим — 195 000 руб. в месяц. Кроме того, 3 ноября глава государства подписал указ о единовременной выплате 195 000 руб. мобилизованным гражданам и военнослужащим по контракту в российской армии.
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