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«Звезда»: Минобороны пообещало платить военным за сбитую украинскую технику

Ведомости

Минобороны пообещало военнослужащим, призванным в рамках частичной мобилизации, денежное вознаграждение за уничтожение и захват украинской военной техники. Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на памятку, в которой указан размер выплат. 

По данным «Звезды», самое большое вознаграждение полагается за ликвидацию вертолетов и самолетов. В таком случае военнослужащему выплатят 200 000 руб. и 300 000 руб. соответственно.

Уничтожение танков планируется поощрять суммой в 100 000 руб. Если военнослужащий ликвидирует беспилотник, боевую машину, зенитный ракетный комплекс и др., то он получит выплату размером 50 000 руб. Телеканал утверждает, что за отдельные заслуги, в частности уничтожение противника, военнослужащий может получить вознаграждение в 100 000 руб.

Кроме того, «Звезда» опубликовала видео с командиром мотострелкового отделения с позывным «Богдан», который изучает памятку. По его словам, поощрение «за сбитую технику и уничтожение личного состава [Украины]» дает мотивацию. Минобороны официально выплаты за уничтожение украинской техники не анонсировало.

Специальная военная операция началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

Также с 21 сентября по конец октября в России шла частичная мобилизация, в рамках которой было призвано 300 000 граждан РФ. Помимо ряда льгот, военнослужащим также пообещали выплаты. 19 октября Путин утвердил перечень поручений, в него в том числе вошел минимальный размер выплат военнослужащим — 195 000 руб. в месяц. Кроме того, 3 ноября глава государства подписал указ о единовременной выплате 195 000 руб. мобилизованным гражданам и военнослужащим по контракту в российской армии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных