Боррель: силы реагирования ЕС должны быть созданы и готовы к развертыванию в 2023 году

В конце марта страны ЕС одобрили первую оборонную стратегию сообщества — «Стратегический компас», которая, в частности, предусматривает создание сил быстрого реагирования ЕС численностью 5000 человек. Как ранее подчеркивал Боррель, стратегия позволит усилить возможности командования и контроля, обеспечить более быстрое и более гибкое принятие решений, а также расширить возможности по ответу на кибернетические угрозы, дезинформацию и иностранное вмешательство.