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Боррель: силы реагирования ЕС должны быть созданы и готовы к развертыванию в 2023 году

Ведомости

Силы быстрого реагирования ЕС численностью до 5000 человек должны быть созданы и готовы к развертыванию в 2023 г., заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

«Сегодня мы обсудим два оперативных сценария, в которых Евросоюз может задействовать свои силы быстрого реагирования. Они должны быть на практике готовы к оперативным действиям в следующем году», — отметил Боррель (цитата по ТАСС).

По его словам, Еврокомиссия и внешнеполитическая служба ЕС намерены разработать систему совместных военных заказов вооружений и техники, которые до настоящего момента являлись уникальной прерогативой национальных правительств стран ЕС.

В конце марта страны ЕС одобрили первую оборонную стратегию сообщества — «Стратегический компас», которая, в частности, предусматривает создание сил быстрого реагирования ЕС численностью 5000 человек. Как ранее подчеркивал Боррель, стратегия позволит усилить возможности командования и контроля, обеспечить более быстрое и более гибкое принятие решений, а также расширить возможности по ответу на кибернетические угрозы, дезинформацию и иностранное вмешательство.

Согласно отчету, опубликованному Стокгольмским международным институтом исследования проблем мира (SIPRI), совокупный объем военных бюджетов всех стран мира достиг в 2021 г. рекорда – $2,113 трлн (рост с учетом инфляции на 0,7% к 2020 г.)

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных