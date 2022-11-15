Боррель: силы реагирования ЕС должны быть созданы и готовы к развертыванию в 2023 году
Силы быстрого реагирования ЕС численностью до 5000 человек должны быть созданы и готовы к развертыванию в 2023 г., заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
«Сегодня мы обсудим два оперативных сценария, в которых Евросоюз может задействовать свои силы быстрого реагирования. Они должны быть на практике готовы к оперативным действиям в следующем году», — отметил Боррель (цитата по ТАСС).
По его словам, Еврокомиссия и внешнеполитическая служба ЕС намерены разработать систему совместных военных заказов вооружений и техники, которые до настоящего момента являлись уникальной прерогативой национальных правительств стран ЕС.
В конце марта страны ЕС одобрили первую оборонную стратегию сообщества — «Стратегический компас», которая, в частности, предусматривает создание сил быстрого реагирования ЕС численностью 5000 человек. Как ранее подчеркивал Боррель, стратегия позволит усилить возможности командования и контроля, обеспечить более быстрое и более гибкое принятие решений, а также расширить возможности по ответу на кибернетические угрозы, дезинформацию и иностранное вмешательство.
Согласно отчету, опубликованному Стокгольмским международным институтом исследования проблем мира (SIPRI), совокупный объем военных бюджетов всех стран мира достиг в 2021 г. рекорда – $2,113 трлн (рост с учетом инфляции на 0,7% к 2020 г.)
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