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ВСУ обстреляли из минометов несколько сел Белгородской области

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из минометов сразу три села в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Безымено повреждены два частных домовладения, в Козинке один дом, в Сподарюшено продолжается подомовой обход территории», – написал он.

Из жителей при обстреле никто не пострадал, уточнил глава региона.

Ранее сегодня Гладков сообщил об обстреле поселка Ленинский Шебекинского городского округа, а вчера, 14 ноября, – села Козинка Грайворонского городского округа. В результате этих обстрелов также никто не пострадал. Повреждения получила гражданская инфраструктура.

После начала спецоперации России на Украине приграничные российские территории регулярно подвергались ударам с украинской стороны. С 11 апреля в Белгородской области действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. 6 ноября власти региона продлили этот режим до 21 ноября.

Кроме того, 19 октября президент РФ Владимир Путин ввел в Белгородской области и еще семи приграничных регионах России, в том числе в Крыму, Севастополе и Курской области, «средний уровень реагирования».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных