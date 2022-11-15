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Лавров завершил участие в саммите G20

Ведомости

Глава МИД РФ Сергей Лавров завершил участие в саммите G20 на Бали и уже покинул Индонезию. Об этом сообщает ТАСС. 

Сегодня, 15 ноября, состоялось открытие саммита G20. Мероприятие проходит на индонезийском острове Бали 15-16 ноября. Российскую делегацию на саммите в этом году возглавил министр иностранных дел Сергей Лавров. 

Глава российского МИДа прибыл на Бали 13 ноября. 14 ноября в ряда западных СМИ появилась информация о госпитализации Лаврова, однако эти сообщения опровергла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Публикации в СМИ она назвала «высшим пилотажем фейков». Захарова также опубликовала видео, на котором Лавров был занят подготовкой к саммиту.

15 ноября российский министр выступил на пленарном заседании по продовольственной и энергетической безопасности, а также заседании, посвященном здравоохранению. 

Кроме того, у Лаврова состоялось несколько встреч, в том числе с его китайским и турецким коллегами Ван И и Мевлютом Чавушоглу, а также с генсеком ООН Антониу Гутерришем. Позже глава российского МИДа кратко побеседовал с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. 

На встрече с журналистами по итогам саммита G20 Лавров сообщил, что итоговая декларация «Группы двадцати» почти готова. Он добавил, что одобрение документа запланировано на 16 ноября, российскую сторону на нем будет представлять министр финансов Антон Силуанов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных