Лавров завершил участие в саммите G20

Кроме того, у Лаврова состоялось несколько встреч, в том числе с его китайским и турецким коллегами Ван И и Мевлютом Чавушоглу, а также с генсеком ООН Антониу Гутерришем. Позже глава российского МИДа кратко побеседовал с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.