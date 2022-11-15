Лавров завершил участие в саммите G20
Глава МИД РФ Сергей Лавров завершил участие в саммите G20 на Бали и уже покинул Индонезию. Об этом сообщает ТАСС.
Сегодня, 15 ноября, состоялось открытие саммита G20. Мероприятие проходит на индонезийском острове Бали 15-16 ноября. Российскую делегацию на саммите в этом году возглавил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Глава российского МИДа прибыл на Бали 13 ноября. 14 ноября в ряда западных СМИ появилась информация о госпитализации Лаврова, однако эти сообщения опровергла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Публикации в СМИ она назвала «высшим пилотажем фейков». Захарова также опубликовала видео, на котором Лавров был занят подготовкой к саммиту.
15 ноября российский министр выступил на пленарном заседании по продовольственной и энергетической безопасности, а также заседании, посвященном здравоохранению.
Кроме того, у Лаврова состоялось несколько встреч, в том числе с его китайским и турецким коллегами Ван И и Мевлютом Чавушоглу, а также с генсеком ООН Антониу Гутерришем. Позже глава российского МИДа кратко побеседовал с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
На встрече с журналистами по итогам саммита G20 Лавров сообщил, что итоговая декларация «Группы двадцати» почти готова. Он добавил, что одобрение документа запланировано на 16 ноября, российскую сторону на нем будет представлять министр финансов Антон Силуанов.
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