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Украина приостановила прокачку российской нефти в Венгрию

Ведомости

«Транснефть» получила уведомление от Украины о приостановке прокачки нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию из-за падения напряжения, сообщил официальный представитель компании Игорь Демин в комментарии ТАСС.

«Мы получили информацию от украинской стороны, что приостановлена прокачка из-за падения напряжения», – сказал он.

После этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан созвал заседание совета безопасности страны, сообщается на официальном сайте премьера.

«Премьер-министр Виктор Орбан созвал заседание Совета обороны в связи с остановкой нефтепровода «Дружба» и ракетным ударом в Польше», – говорится в сообщении.

Срочное совещание комитета нацбезопасности ранее сегодня созвал польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, поводом для этого послужили сообщения местных СМИ о ракетном ударе по деревне Пшеводув на востоке Польши, в результате которого погибли, как отмечается, два человека.

До этого украинские СМИ и официальные лица сообщили о взрывах на энергетической инфраструктуре страны. Сегодня также произошло аварийное отключение одной из линий электропередачи, по которой Молдавия получает электроэнергию из Румынии, что привело к массовым отключениям электричества по всей республике.

Трубопровод «Дружба» был построен в 1960-е гг. для доставки нефти из СССР в страны соцлагеря в Восточной Европе. Он начинается в Самарской области и проходит через Брянск, а затем разделяется на две ветви: северную и южную. Северная ветка проходит через Белоруссию в Польшу, Германию и страны Прибалтики, южная — через территорию Украины в Чехию, Венгрию и Словакию. По данным «Транснефти», экспорт топлива по «Дружбе» в дальнее зарубежье в 2021 г. составил 35,9 млн т.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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