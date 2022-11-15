Украина приостановила прокачку российской нефти в Венгрию
«Транснефть» получила уведомление от Украины о приостановке прокачки нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию из-за падения напряжения, сообщил официальный представитель компании Игорь Демин в комментарии ТАСС.
«Мы получили информацию от украинской стороны, что приостановлена прокачка из-за падения напряжения», – сказал он.
После этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан созвал заседание совета безопасности страны, сообщается на официальном сайте премьера.
«Премьер-министр Виктор Орбан созвал заседание Совета обороны в связи с остановкой нефтепровода «Дружба» и ракетным ударом в Польше», – говорится в сообщении.
Срочное совещание комитета нацбезопасности ранее сегодня созвал польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, поводом для этого послужили сообщения местных СМИ о ракетном ударе по деревне Пшеводув на востоке Польши, в результате которого погибли, как отмечается, два человека.
До этого украинские СМИ и официальные лица сообщили о взрывах на энергетической инфраструктуре страны. Сегодня также произошло аварийное отключение одной из линий электропередачи, по которой Молдавия получает электроэнергию из Румынии, что привело к массовым отключениям электричества по всей республике.
Трубопровод «Дружба» был построен в 1960-е гг. для доставки нефти из СССР в страны соцлагеря в Восточной Европе. Он начинается в Самарской области и проходит через Брянск, а затем разделяется на две ветви: северную и южную. Северная ветка проходит через Белоруссию в Польшу, Германию и страны Прибалтики, южная — через территорию Украины в Чехию, Венгрию и Словакию. По данным «Транснефти», экспорт топлива по «Дружбе» в дальнее зарубежье в 2021 г. составил 35,9 млн т.
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