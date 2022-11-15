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После очередного обстрела Белгородской области погиб один человек

Ведомости

Российская система противовоздушной обороны сбила над Валуйками Белгородской области украинскую ракету «Точка-У», заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. В результате инцидента погиб один человек.

«Наша система ПВО сбила над Валуйками «Точку-У». По предварительной информации, есть один погибший и одна пострадавшая с осколочными ранениями нижних конечностей. Доставлена в ЦРБ. Осколками выбиты окна в нескольких домовладениях. Глава округа и оперативные службы на месте. Подомовой обход территории продолжается», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Гладков добавил, что в Грайворонском городском округе ВС РФ также смогли сбить еще одну украинскую ракету. По предварительной информации, там обошлось без пострадавших или разрушений.

Ранее сегодня Гладков рассказал о двух погибших после обстрела Шебекино со стороны Украины. Сегодня под обстрел также попал поселок Ленинский Шебекинского городского округа.

После начала спецоперации России на Украине приграничные российские территории регулярно подвергались ударам с украинской стороны. С 11 апреля в Белгородской области действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. 6 ноября власти региона продлили этот режим до 21 ноября.

Ранее по теме: В Белгородской области сообщили о погибших в результате обстрела Шебекино

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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