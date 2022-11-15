После очередного обстрела Белгородской области погиб один человек

«Наша система ПВО сбила над Валуйками «Точку-У». По предварительной информации, есть один погибший и одна пострадавшая с осколочными ранениями нижних конечностей. Доставлена в ЦРБ. Осколками выбиты окна в нескольких домовладениях. Глава округа и оперативные службы на месте. Подомовой обход территории продолжается», — написал губернатор в своем Telegram-канале.