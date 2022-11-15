После очередного обстрела Белгородской области погиб один человек
Российская система противовоздушной обороны сбила над Валуйками Белгородской области украинскую ракету «Точка-У», заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. В результате инцидента погиб один человек.
«Наша система ПВО сбила над Валуйками «Точку-У». По предварительной информации, есть один погибший и одна пострадавшая с осколочными ранениями нижних конечностей. Доставлена в ЦРБ. Осколками выбиты окна в нескольких домовладениях. Глава округа и оперативные службы на месте. Подомовой обход территории продолжается», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Гладков добавил, что в Грайворонском городском округе ВС РФ также смогли сбить еще одну украинскую ракету. По предварительной информации, там обошлось без пострадавших или разрушений.
Ранее сегодня Гладков рассказал о двух погибших после обстрела Шебекино со стороны Украины. Сегодня под обстрел также попал поселок Ленинский Шебекинского городского округа.
После начала спецоперации России на Украине приграничные российские территории регулярно подвергались ударам с украинской стороны. С 11 апреля в Белгородской области действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. 6 ноября власти региона продлили этот режим до 21 ноября.