В Белгородской области сообщили о погибших в результате обстрела Шебекино

Первый вице-мэр Белгорода Валентин Демидов ранее заявил, что в городе идет процесс завершения создания интерактивной карты убежищ для жителей. Он рассказал, что во время создания карты были осмотрены все помещения в многоквартирных домах и на коммерческих предприятиях. После окончательных доработок по городу появятся вывески с адресами ближайших укрытий.