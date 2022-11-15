В Белгородской области сообщили о погибших в результате обстрела Шебекино
Предварительно два человека погибли и трое пострадали в результате обстрела города Шебекино в Белгородской области со стороны Украины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«По предварительной информации, в результате вечернего обстрела города Шебекино есть 2 погибших и 3 пострадавших. Бригады скорой медицинской помощи отправлены на место. Глава округа и оперативные службы продолжают подомовой обход территории», — написал Гладков.
Сегодня под обстрел также попал поселок Ленинский Шебекинского городского округа. Ранее губернатор сообщил, что украинские войска обстреляли из минометов сразу три села в Белгородской области: Безымено, Козинка, Сподарюшино. Из жителей при обстреле тогда никто не пострадал.
Первый вице-мэр Белгорода Валентин Демидов ранее заявил, что в городе идет процесс завершения создания интерактивной карты убежищ для жителей. Он рассказал, что во время создания карты были осмотрены все помещения в многоквартирных домах и на коммерческих предприятиях. После окончательных доработок по городу появятся вывески с адресами ближайших укрытий.
После начала спецоперации России на Украине приграничные российские территории регулярно подвергались ударам с украинской стороны. С 11 апреля в Белгородской области действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. 6 ноября власти региона продлили этот режим до 21 ноября.